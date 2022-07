Schreck für Dieter Bohlen: Poptitan verunglückt beinahe mit seinem Boot

Nur knapp ist Dieter Bohlen gleich zwei Unfällen mit seinem Boot entgangen. Der Poptitan wäre auf dem Wasser beinahe verunfallt. Was ist passiert?

Da wollte das Boot offenbar nicht so, wie es der Poptitan eigentlich geplant hatte. Auf Mallorca wäre Dieter Bohlen beinahe mit seinem Gefährt im Meer verunglückt – und das gleich zweimal!

Dieter Bohlen entgeht knapp einem Bootsunfall

Mit seinem neuen Boot wollte der 68-Jährige einen gemütlichen Ausflug machen. Offenbar kennt er sich aber mit der Steuerung des Ankers noch nicht richtig aus, wie er gegenüber erzählt. "Der Wind trieb mich so schön rüber und der Anker ging nicht hoch."

Dieter Bohlen sei von nahegelegenen Fans gewarnt worden, dass sein Boot noch am Grund gesichert sei. Er hatte vergessen, eine Sicherung zu lösen, damit der Anker eingeholt werden konnte. Dabei entging er nur knapp einem Crash mit einem Felsen. "Ich war so ein Stück von dem scheiß Felsen weg, dann hätte ich echt...".

Beinahe-Crash: Dieter Bohlen lobt Hilfsbereitschaft seiner Fans

Bereits am Tag zuvor hatte der DSDS-Chefjuror ebenfalls ein Beinahe-Unfall, wie er offenbart. "Am Tag zuvor hab ich auch so einen Scheiß gemacht." Was genau vorgefallen ist, behält er allerdings für sich. Dafür lobt er die Hilfsbereitschaft seiner deutschen Fans. "Es sind immer die Deutschen, die sofort ankommen mit ihren Jetskis."

Nächstes Jahr wird Dieter Bohlen sein großes Comeback im TV feiern. Nachdem er 2020 bei der Castingshow "Deutschland sucht den Superstar" ausgestiegen war, kehrt er ein letztes Mal zu der RTL-Sendung zurück. Es wird die letzte Staffel sein, denn der Sender setzt das Format mit dem nächsten Superstar endgültig ab.