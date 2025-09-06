Schon vor Oktoberfest-Start: Promis feiern mit Wiesn-Wirten

Die Münchner High Society stimmt sich jetzt schon aufs Oktoberfest ein: Zwei Wochen vor dem Anstich wurde beim exklusiven Pre-Wiesn-Warm-up im Donisl bereits gefeiert, geschunkelt und angestoßen – Oktoberfest-Feeling mitten in der Stadt.

Der Marienplatz im Wiesn-Fieber: Schon gut zwei Wochen vor dem offiziellen Anstich verwandelte sich der Donisl zur Bühne für ein exklusives "Madame Wiesn-Warm-up". Donisl- und Bräurosl-Wirtin Franziska Kohlpaintner, Schönheitschirurgin Dr. Caroline Kim und Medienprofi Petra Winter luden dazu ein, sich mit Brotzeitbrettl, frisch gezapftem Bier und zünftigen Wiesnhits auf die fünfte Jahreszeit einzustimmen.

Zwischen Beauty Talk, Modenschau und Luxus-Insights lag ein Hauch von Oktoberfest-Stimmung über dem Marienplatz – und machte bereits jetzt Lust auf die richtige Wiesn. Nicht zu verachten waren natürlich auch die schicken Trachten-Outfits, in die sich die Münchner High Society hüllte. Wer also auf der Suche nach den diesjährigen Oktoberfest-Trends ist, muss nur einen Blick auf die Gäste der Wiesn-Party werfen.

Münchner Promis im Wiesn-Fieber: "Die Vorfreude ist fast das Schönste"

Unter die rund 130 prominenten Gäste mischte sich auch Saskia Greipl-Kostantinidis. Zur AZ sagte sie: "Als Münchner Kindl freue ich mich jedes Jahr riesig auf die Wiesn. Die Vorfreude ist fast das Schönste – wenn die Stadt ins Wiesn-Fieber kommt und man spürt, dass es bald losgeht. Für mich ist das eine ganz besondere Zeit im Jahr, voller Tradition, Begegnungen und einem einzigartigen Münchner Gefühl.“

Für Bräurosl-Wirtin Franziska Kohlpaintner gehört das Feiern zum Geschäft, auch wenn ihre eigene Hochzeitsfeier mit Wiesn-Festwirt Peter Reichert noch ein wenig auf sich warten lässt. Den Grund für die verschobene Hochzeit verrieten die beiden Wiesn-Wirte der AZ exklusiv. Käfer-Witwe Uschi Ackermann ließ sich die Wiesn-Party auf dem Marienplatz ebenfalls nicht entgehen. Ebenso wie die Dirndl-Designerinnen Sandra Abt und Anja von Keyserlingk, TV-Sternchen Carina Wild sowie Fashion-Designer Adrian Runhof von Talbot Runhof – um nur einige der prominenten Namen zu nennen. Sicher ist: Wer sich jetzt schon aufs Oktoberfest einstimmt, weiß, wie es richtig geht, bevor die "echte" Wiesn startet.