Schönster WM-Abgang: Hier macht Ronaldos Verlobte den Abflug
Der große WM-Coup blieb aus: Für Cristiano Ronaldo (41) und Portugal ist das Turnier beendet. Während der Fußball-Superstar mit dem enttäuschenden Aus umgehen muss, steht eine Person ganz gewiss an seiner Seite: seine Verlobte Georgina Rodríguez (32).
Cristiano Ronaldo liebt seit 2016 Georgina Rodríguez
Die spanisch-argentinische Unternehmerin begleitet Ronaldo seit Herbst 2016 durch die Höhen und Tiefen seiner außergewöhnlichen Karriere. Auch nach dem bitteren WM-Abschied ist sie für den 41-Jährigen eine wichtige Stütze.
Nach WM-Aus: Georgina Rodríguez zeigt Video aus Privatjet
Georgina gewährt ihren 75 Millionen Instagram-Fans regelmäßig Einblicke in ihr Leben zwischen Glamour, Familie und Luxus. Nach dem Ausscheiden Portugals zeigt sie sich im Privatjet nicht nur gewohnt stilbewusst (und leger!), sondern auch mit einem Beauty-Detail aus München: Die Ronaldo-Verlobte setzt auf die bekannten Augen-Patches von Dr. Luise Berger.
Für Sechsfach-Papa Ronaldo mag mit dem WM-Abschied ein weiteres großes Fußball-Kapitel zu Ende gehen, doch privat kann er weiterhin auf seine wichtigste Begleiterin zählen. Zwischen Familienleben, Luxusmomenten und kleinen Beauty-Ritualen bleibt Georgina Rodríguez die Frau, die den Superstar auch abseits des Spielfelds begleitet. Ob er seine Karriere in der Nationalmannschaft fortsetzt, ließ Ronaldo bislang offen.
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