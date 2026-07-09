Schönster WM-Abgang: Hier macht Ronaldos Verlobte den Abflug

Georgina Rodríguez darf sich nach dem WM-Aus für Portugal wieder über mehr gemeinsame Zeit mit ihrem Verlobten freuen. Star-Kicker Cristiano Ronaldo hat wohl zum letzten Mal bei einer Fußball-Weltmeisterschaft gespielt. Jetzt macht das Paar den Abflug aus Texas.

Der große WM-Coup blieb aus: Für Cristiano Ronaldo (41) und Portugal ist das Turnier beendet. Während der Fußball-Superstar mit dem enttäuschenden Aus umgehen muss, steht eine Person ganz gewiss an seiner Seite: seine Verlobte Georgina Rodríguez (32).

Cristiano Ronaldo liebt seit 2016 Georgina Rodríguez

Die spanisch-argentinische Unternehmerin begleitet Ronaldo seit Herbst 2016 durch die Höhen und Tiefen seiner außergewöhnlichen Karriere. Auch nach dem bitteren WM-Abschied ist sie für den 41-Jährigen eine wichtige Stütze.

Nach WM-Aus: Georgina Rodríguez zeigt Video aus Privatjet

Georgina gewährt ihren 75 Millionen Instagram-Fans regelmäßig Einblicke in ihr Leben zwischen Glamour, Familie und Luxus. Nach dem Ausscheiden Portugals Die Ronaldo-Verlobte setzt auf die bekannten Augen-Patches von Dr. Luise Berger.

So schön sympathisch: Ronaldos Verlobte Georgina Rodríguez © Instagram/Georgina Rodríguez

Für Sechsfach-Papa Ronaldo mag mit dem WM-Abschied ein weiteres großes Fußball-Kapitel zu Ende gehen, doch privat kann er weiterhin auf seine wichtigste Begleiterin zählen. Zwischen Familienleben, Luxusmomenten und kleinen Beauty-Ritualen bleibt Georgina Rodríguez die Frau, die den Superstar auch abseits des Spielfelds begleitet. Ob er seine Karriere in der Nationalmannschaft fortsetzt, ließ Ronaldo bislang offen.