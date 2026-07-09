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Schönster WM-Abgang: Hier macht Ronaldos Verlobte den Abflug

Georgina Rodríguez darf sich nach dem WM-Aus für Portugal wieder über mehr gemeinsame Zeit mit ihrem Verlobten freuen. Star-Kicker Cristiano Ronaldo hat wohl zum letzten Mal bei einer Fußball-Weltmeisterschaft gespielt. Jetzt macht das Paar den Abflug aus Texas.
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Adiós! Georgina Rodríguez trägt im Privatjet Trainingsanzug und Augen-Patches
Adiós! Georgina Rodríguez trägt im Privatjet Trainingsanzug und Augen-Patches © Instagram/Georgina Rodríguez

Der große WM-Coup blieb aus: Für Cristiano Ronaldo (41) und Portugal ist das Turnier beendet. Während der Fußball-Superstar mit dem enttäuschenden Aus umgehen muss, steht eine Person ganz gewiss an seiner Seite: seine Verlobte Georgina Rodríguez (32).

Cristiano Ronaldo liebt seit 2016 Georgina Rodríguez 

Die spanisch-argentinische Unternehmerin begleitet Ronaldo seit Herbst 2016 durch die Höhen und Tiefen seiner außergewöhnlichen Karriere. Auch nach dem bitteren WM-Abschied ist sie für den 41-Jährigen eine wichtige Stütze.

Nach WM-Aus: Georgina Rodríguez zeigt Video aus Privatjet

Georgina gewährt ihren 75 Millionen Instagram-Fans regelmäßig Einblicke in ihr Leben zwischen Glamour, Familie und Luxus. Nach dem Ausscheiden Portugals zeigt sie sich im Privatjet nicht nur gewohnt stilbewusst (und leger!), sondern auch mit einem Beauty-Detail aus München: Die Ronaldo-Verlobte setzt auf die bekannten Augen-Patches von Dr. Luise Berger.

So schön sympathisch: Ronaldos Verlobte Georgina Rodríguez
So schön sympathisch: Ronaldos Verlobte Georgina Rodríguez © Instagram/Georgina Rodríguez

Für Sechsfach-Papa Ronaldo mag mit dem WM-Abschied ein weiteres großes Fußball-Kapitel zu Ende gehen, doch privat kann er weiterhin auf seine wichtigste Begleiterin zählen. Zwischen Familienleben, Luxusmomenten und kleinen Beauty-Ritualen bleibt Georgina Rodríguez die Frau, die den Superstar auch abseits des Spielfelds begleitet. Ob er seine Karriere in der Nationalmannschaft fortsetzt, ließ Ronaldo bislang offen. 

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