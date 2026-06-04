Auf einen Steckerlfisch mit Marisa Burger: Das ist ihr liebster Biergarten in München

Die Biergartensaison ist offiziell eröffnet. Auch Marisa Burger verbringt gerne viel Zeit draußen und genießt den Sommer auch in der bayerischen Hauptstadt. Jetzt verrät sie, welche Wirtschaft unter freiem Himmel sie besonders empfehlen kann.

Marisa Burger (52) wird es nach ihrem Aus bei "Die Rosenheim-Cops" nicht langweilig. Mit Theater- und Podcast-Projekten hält sich die Schauspielerin weiterhin beschäftigt. Doch auch die privaten Freuden kommen nicht zu kurz. Wie sie das schöne Wetter in der bayerischen Hauptstadt gerne nutzt? Jetzt zählt Marisa Burger ihre liebsten Biergärten auf – und verrät sogar, wo es den besten Steckerlfisch gibt.

Marisa Burger privat: Das sind ihre liebsten Biergärten in München

"Hast du einen Lieblingsbiergarten in München?", möchte Solveig Duda (53) im Podcast "Abendkasse" von ihrer Freundin Marisa Burger wissen.

Die "Rosenheim-Cops"-Bekanntheit nennt sogleich den Aumeister, der sich im Nordteil vom Englischen Garten befindet: "Ich finde, das ist ein schöner Münchner Biergarten und da bin ich eigentlich sehr gerne." Dort könne man gemütlich sitzen und er sei nicht so überfüllt wie andere Biergärten.

Aumeister: Beliebter Treffpunkt im Englischen Garten – auch für Marisa Burger © imago/argum

"Zum Beispiel jetzt Chinesischer Turm, das ist mir manchmal einfach zu voll. Da sind mir zu viele Leute", fährt Marisa Burger fort.

Hirschau: Auch ein Favorit von Marisa Burger © imago/Lindenthaler

"Und die Hirschau mag ich auch ganz gerne. Der ist ja auch im nördlichen Teil und da gibt es sehr leckeren Steckerlfisch und das ist immer ganz gut mit dem Fahrrad zu erreichen", so die Schauspielerin. "Und deswegen sage ich mal, sind das meine Schwabinger Highlight Biergärten."

Als "Miriam Stockl" ist sie vielen "Rosenheim-Cops"-Fans bekannt. Privat gönnt sich Marisa Burger gerne einen Steckerlfisch im Biergarten. © ZDF/Linda Gschwentner

Tipps für Sommer in München: Diese Biergärten gibt es noch

Ihre Podcast-Kollegin Solveig Duda findet noch eine weitere Adresse erwähnenswert: "Ich mag auch die Emmeramsmühle sehr, sehr gerne. Ist ja auch in der Ecke, also finde ich auch tatsächlich super, super schön." Doch auch dem Biergarten am Chinesischen Turm, den Marisa Burger meistens als zu überfüllt wahrnimmt, könne Duda etwas abgewinnen.

Der Biergarten am Chinesischen Turm ist Marisa Burger im Sommer oft zu überfüllt. © imago/Alexander Pohl

Schließlich gibt Solveig Duda offen zu, dass sie sich eigentlich gar nicht zur typischen Zielgruppe zählen würde. "Ich bin kein klassischer Biergartengänger", sagt die Schauspielerin und erhält sogleich Zustimmung von Kollegin Marisa Burger. "Es liegt schon mal alleine daran, dass es in den meisten Biergärten halt Bier gibt. [...] Und das ist nicht so wirklich mein Getränk. Also ich mag es, aber ich vertrage es nicht richtig", so Duda weiter.

Viel lieber würde sie auf Wein zurückgreifen: "Und der Wein schmeckt im Biergarten meist nicht gut", findet die 53-Jährige. "Also muss man einfach so sagen, es ist nicht immer der Beste." Daher sei sie am liebsten in "Zwitterwesen" zu Gast: Die Emmeramsmühle und auch das Lokal am Deiniger Weiher, das kürzlich von neuen Betreibern übernommen wurde, zählen zu ihren bevorzugten Adressen.