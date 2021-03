Schönheits-OP: Bianca "Bibi" Claßen sorgt für Diskussionen

YouTuberin Bianca "Bibi" Claßen sorgt mit ihren geplanten Schönheitsoperationen für Diskussionen. Dass sich die zweifache Mutter Brüste und Nase machen lassen möchte, finden ihre Fans überwiegend "enttäuschend".

Seit Jahren punktet YouTuberin Bianca "Bibi" Claßen (28) bei ihren Fanmassen mit ihrer authentischen und natürlichen Art. Doch die zweifache Mutter scheint mit ihrem Äußeren nicht vollends zufrieden zu sein. verrät die 28-Jährige, die in den sozialen Medien unter dem Namen "BibisBeautyPalace" bekannt ist, dass sie sich für zwei Schönheitseingriffe entschieden habe: "Ich werde mir meine Brüste vergrößern lassen und ich werde auch eine Nasen-Korrektur machen lassen."

Das auszusprechen sei ihr keineswegs leichtgefallen. Da sie aber auch sonst viel aus ihrem Privatleben präsentiere, habe sie ihren Fans das Thema nicht vorenthalten wollen. Ihr sei klar, dass derartige Schönheitsoperationen oft "kritisch beäugt" werden. Nachvollziehen könne sie das aber nicht. "Jeder sollte das machen, womit er sich wohl fühlt", betont Claßen.

Schwangerschaft hat ihren Körper verändert

Mit ihrer Oberweite sei die YouTuberin eigentlich stets zufrieden gewesen, doch die zwei Schwangerschaften hätten ihren Körper "deutlich verändert". Ihr Wunsch nach einer optischen Veränderung sei groß: "Ich möchte einfach wieder eine Brust haben, mit der ich mich wohlfühle." Auch der Höcker auf ihrer Nase hätte Claßen "schon immer unfassbar gestört". Es sei schließlich "der Mittelpunkt des Gesichts" und käme vor allem im Profil zur Geltung. Somit dachte sich Claßen: "Wenn ich dann was machen lasse, möchte ich dann auch beides gleichzeitig hinter mir haben." In wenigen Tagen soll es bereits losgehen, warnt sie ihre Zuschauer vor.

Ihre Fans sind "genervt"

Fans und Follower reagieren allerdings mit gemischten Gefühlen auf die geplanten Beauty-OPs ihres Idols. Einerseits fänden es viele bewundernswert, dass Claßen "so offen und ehrlich" damit umgehe. Andere seien hingegen enttäuscht. "Immer mehr bekannte und berühmte Menschen lassen an ihrem Körper etwas ändern. Dadurch werden auch viele Zuschauer beeinflusst. Ob gewollt oder nicht. Ich verstehe, dass jeder selbst über seinen eigenen Körper bestimmen sollte und jeder selbst die Entscheidung dazu hat. Aber was wäre, wenn es solche Schönheits-OPs nicht gäbe?", fragt sich eine Userin.

"Schade, du warst immer eine der wenigen, die zu sich stand und das ohne Schönheits-OP", heißt es von einer anderen Nutzerin in den Kommentaren. Eine weitere Person reagiert wütend: "Es nervt, wenn alle immer sagen 'Liebe dich selbst' und sich am Ende doch operieren lassen."