"Schöner als England": Darum zieht Lilly Becker nach Düsseldorf

Große Veränderungen stehen vor der Tür: Dschungelkönigin Lilly Becker will schon im August mit ihrem 15-jährigen Sohn Amadeus von England nach Deutschland ziehen. In einem Interview spricht sie nun über ihre Beweggründe.

Die Würfel sind gefallen: Lilly Becker (48) tauscht London gegen Düsseldorf. Was die Dschungelkönigin zu diesem radikalen Schritt bewegt, . "Eigentlich ist Deutschland schöner wie England (...) Deutschland hat viel mehr zu bieten", schwärmt sie von ihrer kommenden Wahlheimat. In England konzentriere sich alles auf London, außerhalb der Weltmetropole sei dann aber kaum noch etwas geboten - im Gegensatz zu Deutschland.

Bereits nach ihrem Dschungel-Sieg im Februar hatte die Ex-Frau von Boris Becker (57) mit dem Gedanken gespielt, Deutschland zu ihrer neuen Heimat zu machen. Jetzt setzt sie die Gedankenspiele in die Realität um: Im August wird sie gemeinsam mit ihrem 15-jährigen Sohn Amadeus nach Düsseldorf übersiedeln. Die Vorbereitungen laufen bereits auf Hochtouren - das Haus ist gemietet, Amadeus hat bereits eine Schule gefunden.

Liebe bringt sie nach Düsseldorf

Ein entscheidender Grund für die Wahl Düsseldorfs liegt in Lilly Beckers Privatleben. Dort lebt auch Sportmanager Thorsten Weck, mit dem sie seit 2022 eine Fernbeziehung führt. "Für Thorsten und mich ist das auch ein weiterer Schritt in unserer Beziehung", . Die räumliche Nähe soll die Partnerschaft stärken, ohne dass das Paar überstürzt handelt.

"Aber wir werden es langsam angehen. Jetzt will ich erst mal ganz für Amadeus da sein, bis er erwachsen ist", betont Lilly ihre Prioritäten. Der Teenager steht für sie an erster Stelle, auch wenn der Umzug für beide eine emotionale Herausforderung darstellt. "Wir sind beide nervös", gesteht sie ehrlich, doch ihr Sohn unterstützt seine Mutter: "Aber Amadeus hat zu mir gesagt: 'Mommy, ich vertraue dir. Mach es nur so gemütlich, wie du es immer machst.'"

Deutschland bietet Lilly Becker auch karrieretechnisch bessere Aussichten. Als amtierende Dschungelkönigin hat sie hier eine Popularität erreicht, die sich beruflich nutzen lässt. "Ich mache mir nicht so viel Gedanken über mich selbst. Aber ich komme natürlich mit meinem Sohn", erklärt sie pragmatisch ihre Beweggründe. Dass ihr Sohn in Deutschland automatisch mehr Aufmerksamkeit bekommen wird, macht Lilly keine Sorgen. "Er wird auf die Schule gehen, und dort ist er nicht der Einzige, der einen berühmten Vater hat. Das wird alles okay und ich schätze, es wird nicht so sein, dass er auf den roten Teppich geht", glaubt das ehemalige niederländische Model.