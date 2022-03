Schockmoment für Taron Egerton: Hollywoodstar bricht auf Bühne zusammen

Taron Egerton wollte am Samstag eigentlich seine Premiere auf der Londoner Theaterbühne feiern. Doch der Hollywoodstar brach zusammen und konnte die Vorstellung nicht zu Ende spielen. Wie geht es ihm?

"Rocketman"- und "Kingsman"-Star Taron Egerton (32) hat am vergangenen Samstag (5. März) für einen Schreckmoment gesorgt. Bei der Uraufführung des Theaterstücks "Cock" in London brach der Schauspieler zusammen, die Veranstaltung musste frühzeitig beendet werden. In einer Instagram-Story hat sich Egerton nun zu Wort gemeldet und seine rund 2,5 Millionen Follower beruhigt.

Nach Zusammenbruch: Taron Egerton macht wieder Witze

"Mir geht es absolut gut", schreibt der Star. Von dem Zusammenbruch habe er nur winzige Blessuren davongetragen: "Ich habe lediglich einen schmerzenden Nacken und ein in Mitleidenschaft gezogenes Ego, ansonsten ist alles gut." Schon für die Aufführung an diesem Montag (7. März) wolle er wieder auf der Bühne stehen. Dieses Mal über die volle Distanz, verspricht er.

Inzwischen könne er dem Vorfall gar etwas Positives abgewinnen: "Ich würde es zu schätzen wissen, wenn jeder, der in der vergangenen Nacht im Theater war, sagen könnte, dass ich eine hingebungsvolle, elektrifizierende Performance gegeben habe, die mein Körper schlichtweg nicht aushalten konnte und aufgab", scherzt der 32-Jährige.