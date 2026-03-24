Schock-Moment in Promi-Show: Sanitäter schreitet sofort ein

Sengende Hitze, anstrengende Challenges und psychische Herausforderungen: Die Sat.1-Sendung "Promis unter Palmen" verlangt ihren Protagonisten viel ab. Für Dilara Kruse war es offenbar zu viel, denn sie erleidet in der neuen Folge einen Zusammenbruch. Ein Promi-Kollege greift beherzt ein.

"Mir ist schlecht. Ich gebe auf", sagt Dilara Kruse, kurz bevor sich ihre Augen verdrehen und ihr ganzer Körper plötzlich in sich zusammensackt. Die Ehefrau von Ex-Fußballstar Max Kruse erleidet in der Realityshow "Promis unter Palmen" einen Zusammenbruch. Was ist passiert?

Achtung, Spoiler : Dieser Artikel bezieht sich auf die neueste Folge von "Promis unter Palmen", die aktuell auf Joyn zu sehen ist. Im TV wird diese Episode erst am Montag (30. März, 20.15 Uhr) auf Sat.1 ausgestrahlt.

Hartes Spiel führt zu Kreislaufkollaps bei "Promis unter Palmen"

In dem VIP-Format geben die Promis in den Spielen alles. Um sich ein Ticket fürs Finale zu sichern, kämpfen sie um die Position des Spielkapitäns, denn dieser ist vor dem Rauswurf geschützt. In der neuesten Ausgabe müssen die TV-Sternchen dafür eine hohe Strickleiter erklimmen. Oben angekommen schütten sie sich Champagner in einen Becher, der auf einem Helm auf ihren Köpfen angeklebt ist. Dann geht es wieder hinunter, um die Flüssigkeit in einem Behältnis zu sichern. Wer am meisten Schampus befördern kann, wird zum Anführer.

Edith Stehfest erklimmt die Strickleiter in einem Spiel bei "Promis unter Palmen". © Joyn

Bei dem Spiel scheint sich vor allem Dilara Kruse verausgabt zu haben. Nachdem sich Gina-Lisa Lohfink und Edith Stehfest als Kapitäninnen durchsetzen konnten, liegt die krawallige Promi-Dame auf einer Liege und kämpft mit ihrem Kreislauf. Bodybuilder Kevin Wolter kümmert sich währenddessen um einen Verbandswechsel an ihren Knien, die sie sich aufgeschürft hatte. Dann kommt es zu einem Schock-Moment, denn Kruse verliert auf einmal das Bewusstsein.

Dilara Kruse erleidet bei "Promis unter Palmen" einen Schock-Moment. © Joyn/Gerhard Merzeder

Promi-Kandidat Kevin Wolter hilft Dilara Kruse: "Habe eine Sanitäterausbildung"

"In solchen Momenten darf man die Ruhe nicht verlieren", sagt Kevin Wolter im Gespräch mit der Sendungsredaktion. Der muskulöse VIP weiß, wovon er spricht, denn: "Ich habe eine Sanitätsausbildung bei der Bundeswehr gemacht und die kam mir jetzt zugute." Ohne großes Aufsehen checkt er schnell den Zustand von Dilara Kruse, bringt ihren Oberkörper in eine waagerechte Position und hält ihre Beine in die Höhe. Nach ein paar Sekunden öffnet die ehemalige Spielerfrau wieder ihre Augen.

Kevin Wolter ist ausgebildeter Sanitäter. © Joyn/Gerhard Merzeder

Zusammenbruch von Dilara Kruse: Das steckt dahinter

Mit seinem Handeln hat Kevin Wolter genau richtig reagiert. Die Gesundheitskasse empfiehlt bei einer plötzlichen Ohnmacht: Auf jeden Fall Ruhe bewahren und Atmung kontrollieren. "Meist reicht es, den Betroffenen flach auf den Rücken zu legen und nach Möglichkeit seine Beine hochzulegen." Oft liegt ein kurzer Bewusstseinsverlust in Momenten nach körperlich großer Anstrengung an einem Sauerstoffmangel im Gehirn. Durch die liegende Position mit höher positionierten Beinen kann das Blut schneller wieder ins Hirn zurückfließen.

Am Ende kann sich Dilara Kruse von dem erschreckenden Moment schnell wieder erholen. Ihr augenzwinkerndes Fazit nach der Ohnmachtsattacke: "Es soll nie wieder jemand sagen, ich gebe hier nicht alles."