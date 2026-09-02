Schock für ZDF-Zuschauer: Sender tauscht Hauptdarstellerin aus – und erklärt Hintergründe

Seit 2023 spielt Henrike Hahn die Hauptrolle in "Bettys Diagnose". Nun verlässt die Schauspielerin die ZDF-Krankenhausserie auf eigenen Wunsch – und ihre Nachfolgerin ist schon gefunden. Auf welche Herausforderungen müssen sich Produktion und Fans einstellen? Die AZ hat beim Sender nachgehakt.

Drei Hauptdarstellerinnen hatten bereits die titelgebende Rolle bei "Bettys Diagnose" inne. Aktuell ist Henrike Hahn (40) als "Elisabeth 'Betty' Hertz" in dem ZDF-Format zu sehen – doch nicht mehr allzu lange: Wie der Sender in einer bekannt gab, tritt Antonia Jungwirth (33) ihre Nachfolge an und soll ab Frühling 2027 als neue "Betty" vorgestellt werden. Die AZ hat vom ZDF erfahren, wie man hinter den Kulissen über den Wechsel der Darstellerinnen denkt.

Henrike Hahn verlässt "Bettys Diagnose": "Natürlich sehr bedauert"

Auf eigenen Wunsch verlässt Henrike Hahn die ZDF-Serie, "um sich anderen Rollen und Herausforderungen zu widmen" – so hieß es in der offiziellen Pressemitteilung. Eine Entscheidung, über die der Sender der AZ berichtet: "Henrike Hahn hat unsere Titelfigur Elisabeth 'Betty' Hertz sehr gut verkörpert. Deshalb haben wir ihre Entscheidung natürlich sehr bedauert – sowohl wir als auch die Zuschauer und Zuschauerinnen haben sie in dieser Rolle sehr lieb gewonnen."

Doch man betont in der AZ: "Allerdings verstehen wir nach einigen Jahren mit einer so prägenden Rolle auch den Wunsch einer Darstellerin nach neuen Herausforderungen und respektieren natürlich ihre Entscheidung, die Serie zu verlassen." Der Darstellerinnenwechsel gehe mit der Chance auf "frische Impulse" und "neue Geschichten" einher, "sodass wir uns auch sehr auf die neue Betty und alles, was sie für uns im Gepäck hat, freuen", so die ZDF-Sprecherin optimistisch.

Henrike Hahn (re.) verlässt "Bettys Diagnose" auf eigenen Wunsch. Das ZDF bedauert die Entscheidung, freut sich jedoch auch auf "frische Impulse". © ZDF/Willi Weber

Antonia Jungwirth übernimmt: Neue "Betty" aus "Rote Rosen" bekannt

Mit Antonia Jungwirth hat das ZDF bereits eine neue "Betty"-Darstellerin gefunden. Die Frankfurterin stand von 2020 bis 2022 für "Rote Rosen" vor der Kamera und freut sich nun auf die Hauptrolle in der beliebten Krankenhausserie: "Wie viele wissen, wird Antonia Jungwirth bereits die vierte Darstellerin der Titelfigur von 'Bettys Diagnose' werden", erklärt das ZDF. "Antonia ist sich dieser Herausforderung selbstverständlich bewusst."

Antonia Jungwirth wird gegen Ende der 13. Staffel von "Bettys Diagnose" als "Babette 'Betty' Fuchs" eingeführt. © ZDF/Julia Feldhagen

Über die neue "Betty" teilt der Sender der AZ mit: "Die Fans dürfen sich mit Antonia als Babette 'Betty' Fuchs auf eine starke und liebenswerte Figur mit ordentlich Power freuen, die ab der 14. Staffel viele neue, packende, unterhaltsame und berührende Geschichten mitbringt."

Dass sich das Publikum für die neue Protagonistin begeistern wird, hält man für sehr wahrscheinlich: "Die bisherigen Wechsel der Hauptfigur haben gezeigt, dass die Fans die Entscheidungen der jeweiligen Darstellerinnen nachvollziehen können, sie sich an die neuen Titelfiguren schnell gewöhnen und ebenso schnell bereit sind, auch ihnen einen Platz in ihrem Herzen einzuräumen." Bis es so weit ist, freue man sich beim ZDF aber "erst einmal auf die neue und letzte Staffel mit Henrike Hahn, die alle Fans noch mal mitfiebern lassen wird."

Henrike Hahn (li.) wird noch bis Frühling 2027 bei "Bettys Diagnose" zu sehen sein. Ab der 14. Staffel (Herbst 2027) endet ihre Zeit in der Krankenhausserie. © ZDF/Willi Weber

ZDF-Versprechen in der AZ: "Bleibt auch mit dem Wechsel der Titelfigur erhalten"

"Das Schöne an 'Bettys Diagnose' ist die besondere Farbe der Serie, die uns erlaubt, auch diesen Wechsel der Titelfigur mit Humor zu bespielen. So gelingt es, dass selbst eingefleischte Fans ihren Spaß daran haben können. Und der Wechsel eröffnet darüber hinaus die Möglichkeit, neue Fans zu begeistern", ist man sich beim ZDF sicher. In der AZ macht man daher ein Versprechen: "Die DNA von 'Bettys Diagnose' – diese einzigartige Mischung aus Humor, Herz und dem Charme einer Krankenschwesternserie – bleibt auch mit dem Wechsel der Titelfigur erhalten."