Für Antonia aus Tirol wäre beinahe eine Welt zusammengebrochen. Wie der Schlagerstar jetzt offenbart hat, erlitt Partner Peter Schutti einen Schlaganfall.

Um ihren an Krebs erkrankten Vater zu pflegen, hatte sich Antonia aus Tirol erst im vergangenen Jahr eine Auszeit genommen. Kurz darauf musste die 46-Jährige einen weiteren schweren Schlag verkraften, wie ihr Management jetzt bekannt gab. Ihr langjähriger Partner Peter Schutti habe einen Schlaganfall erlitten. Darüber hinaus habe er an der Halsschlagader operiert werden müssen.

In der Stellungnahme kommt die Schlagersängerin selbst zu Wort: "Die Diagnose bei Peter und ihre Folgen waren ein absoluter Schock für mich. Alles kam so plötzlich." Und weiter: "Ich dachte, die Welt stürzt über mir zusammen." Ihre Zuversicht hat die Künstlerin, die seit einigen Jahren auch als Antonja auf der Bühne steht, trotzdem nicht verloren: "Ich gebe nicht auf und glaube fest daran, dass Peter sich mit der Zeit weitgehend erholen wird."

Auf Instagram schreibt Antonia aus Tirol: "Es waren keine einfachen Zeiten"

Dem Management zufolge leidet Peter Schutti bis heute unter den gesundheitlichen Folgen des Schlaganfalls. Seit mehr als 25 Jahren sind die beiden ein Paar, und anfangs habe man ihre Privatsphäre schützen wollen, heißt es in der Mitteilung. Weil Antonia bei ihren Auftritten aber immer wieder auf ihren Lebensgefährten angesprochen worden sei, habe man sich nun entschieden, offen zu erzählen, was dahintersteckt.

Antonia aus Tirol und Peter Schutti sind seit über 25 Jahren ein Paar. © Getty Images/Hannes Magerstaedt

Auf Instagram hat die Sängerin die belastenden Monate und Jahre vor Kurzem ebenfalls angesprochen, allerdings nur in Andeutungen. "Es waren keine einfachen Zeiten, geprägt von Sorgen, Ängsten und der Ungewissheit um Menschen, die ich über alles liebe", heißt es in einem Beitrag, den sie vor wenigen Tagen veröffentlichte. Darin beschreibt sie, dass einem erst die Angst, "einen geliebten Menschen zu verlieren", vor Augen führe, "wie zerbrechlich das Leben ist und wie unendlich kostbar jede gemeinsame Minute sein kann". Ihre Schlussfolgerung: Zeit sei das "Wertvollste", "was wir verschenken können".