Schock für die Royals: Bewaffneter Eindringling auf Gelände von Schloss Windsor festgenommen

Was für ein Schreck an Weihnachten! Am Morgen des ersten Weihnachtsfeiertags haben Sicherheitskräfte einen bewaffneten 19-Jährigen auf dem Gelände von Schloss Windsor gestellt.

25. Dezember 2021 - 18:53 Uhr | AZ/dpa

Die britische Königin Elizabeth II. © Steve Parsons (PA Wire)