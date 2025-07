Schock für Beyoncé: Diebe stehlen unveröffentlichte Musik aus Auto

Weiteres Drama auf der Tour von Beyoncé: Unveröffentlichte Musik der Sängerin soll aus einem Mietwagen gestohlen worden sein.

Ein Zwischenfall auf der Tour von Beyoncé (43) sorgt für Wirbel: Unveröffentlichte Musik der Sängerin und andere sensible Dokumente sollen in Atlanta gestohlen worden sein. Diebe seien demnach vergangene Woche in das Mietauto des Choreografen des Superstars eingebrochen.

Der Diebstahl soll sich laut dem Bericht am Abend des 8. Juli ereignet haben, kurz bevor Beyoncé mit ihren Auftritten in der Stadt begann. Der Choreograf Christopher Grant und der Tänzer Diandre Blue hätten der Polizei erklärt, dass sie ihr Mietauto auf einem Parkdeck abgestellt hatten. Als sie eine Stunde später zurückkamen, sahen sie, dass jemand den Kofferraum aufgebrochen und zwei Koffer entwendet hatte. Darin befanden sich offenbar Festplatten mit unveröffentlichter Musik von Beyoncé, Filmmaterial, Pläne für die Show sowie Setlisten. Außerdem seien verschiedene Kleidungsstücke, Kopfhörer und Laptops gestohlen worden, berichtet "The Hollywood Reporter" weiter.

Verdächtiger wird gesucht

Lokale Sender erklärten zudem, die Polizei von Atlanta habe einen Haftbefehl gegen einen Verdächtigen erlassen. Die Beamten sollen bei der Untersuchung des Mietwagens zwei Fingerabdrücke gefunden haben. Eine Sicherheitskamera habe den Vorfall ebenfalls gefilmt. Die Polizei konnte zudem die gestohlenen Kopfhörer und Laptops durch eine App lokalisieren, heißt es.

Der Diebstahl ist nicht das erste Drama für Beyoncé auf ihrer gefeierten "Cowboy Carter Tour". Ende Juni musste eine Show in ihrer Heimatstadt Houston kurzzeitig unterbrochen werden. Eine Fehlfunktion eines in der Luft schwebenden Requisitenwagens hatte dazu geführt, dass das Fahrzeug gefährlich kippte.

Beyoncé startete ihre "Cowboy Carter Tour" Ende April in Kalifornien, um ihr gleichnamiges Album von 2024 vorzustellen.