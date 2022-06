Schock-Enthüllung von Sharon Stone: Sie hatte neun Fehlgeburten

"Basic Instinct"-Schauspielerin Sharon Stone hat in einem bemerkenswerten Instagram-Kommentar preisgegeben, neunmal die Tragödie einer Fehlgeburt durchlebt zu haben.

In ihrer Autobiografie "The Beauty of Living Twice" berichtet Sharon Stone (64, "Basic Instinct") von zahlreichen traumatischen Erlebnissen ihres Lebens, darunter auch von mehreren Fehlgeburten. enthüllte Stone nun, dass sie dieses Schicksal neunmal durchleben musste: "Ich habe neun Kinder durch Fehlgeburten verloren", schreibt der Star.

"Das ist keine kleine Sache, weder körperlich noch emotional. Und trotzdem wird uns das Gefühl gegeben, dass dies etwas sei, das wir alleine und im Geheimen zu verkraften haben, im Glauben, versagt zu haben." Ihren Kommentar postete sie anlässlich eines Interviews der Seite mit Tänzerin Peta Murgatroyd (35), die darin enthüllt hatte, eine Fehlgeburt erlitten zu haben.

Eine "vernichtende Erfahrung"

Im vergangenen Jahr hatte Stone ausführlich darüber gesprochen, was der Grund für die Fehlgeburten war. Neben einer Endometriose-Erkrankung sei auch der sogenannte "Rheumafaktor" dafür verantwortlich gewesen.

"Deswegen konnte mein Körper die Embryonen nicht behalten", so Stone. Was ihr damals sehr geholfen habe, sei das Gefühl von "globaler Schwesternschaft", etwa in Form von Krankenschwestern: "Als ich mein letztes Baby verlor, ging ich durch 36 Stunden lange Wehen ohne danach zu gebären. Die Krankenschwestern blieben sogar an ihrem freien Tag bei mir. Ohne sie wäre ich alleine gewesen."

Trotz dieser "vernichtenden Erfahrung" gab sie nie ihren Kinderwunsch auf. Durch Adoption ist Stone Mutter von drei Söhnen: Quinn Kelly (16), Laird Vonne (17) und Roan Joseph (22).