Schmuck-Party in München: Promis tragen millionenschwere Klunker

Schmuck, Uhren, Edelsteine: In München findet aktuell die "Inhorgenta" 2026 statt. Am Samstagabend feierten VIPs wie Nazan Eckes, Selina Söder und Raphael Netz, die Meise-Twins, Vanessa Eichholz und Saskia Greipl-Kostantinidis den dazugehörigen Award.

München ist für alle Schmuck-Fans Ende Februar wieder "The Place to Be". Die "Inhorgenta" 2026, Europas führende Plattform für Schmuck, Uhren und Edelsteine, die in diesem Jahr vom 20. bis 23. Februar 2026 und schon zum 52. Mal stattfindet, lockt neben Juwelieren, Schmuck-Experten und Händlern aus aller Welt auch wieder zahlreiche Prominente inach München.

In Münchner Bavaria Studios: Promis feiern "Inhorgenta Awards" 2026

Absoluter Höhepunkt war auch in diesem Jahr der "Inhorgenta Award" am Samstagabend, der schon seit 2017 vergeben wird – 2026 in neuer Location, den "Bavaria Studios" in Grünwald. Bei der eleganten Gala, erstmals moderiert von Moderatorin Nazan Eckes, werden alljährlich die besten Produkte und Neuerungen auf diesem Gebiet ausgezeichnet. Ein im wahrsten Sinne des Wortes hochkarätiger Abend mit reichlich Glamour, kostbaren Juwelen, tollen Roben und mit rund 500 VIP-Gästen. Auf dem Red Carpet funkelten die Augen der Promi-Ladys mit den Schmuckstücken um die Wette….

Moderatorin Nazan Eckes: "Ich mag Turmaline und Smaragde"

Nazan Eckes etwa trug eine goldene Pailletten-Robe mit Schmuckstücken von "Hans. D. Krieger" im sechsstelligen Bereich. Schmuck ist ihr "sehr wichtig", wie sie betonte: "Für den Alltag liebe ich eleganten Schmuck, der sich nicht zu sehr aufdrängt. Aber wenn ich ausgehe oder für den roten Teppich, darf es gerne auch etwas 'Bold' sein." Wie schlägt ihr Herz in Sachen Edelsteine? "Ich mag Turmaline und Smaragde. Wunderschön…"

Meise-Zwillinge tragen Schmuck im Wert von einer halben Million Euro

Funkeln im Doppelpack: Die Meise-Twins Nina und Julia schmückten erstmals die Verleihung. "Wir sind heut Abend zusammen rund eine halbe Million wert", erzählten sie. Wie ticken die Zwillinge in Sachen Schmuck? "Wir haben sehr unterschiedliche Schmuckgeschmäcker", erzählte Nina. "Julia liebt eher klassische Stücke, ich probiere gerne auch mal Trends aus." Ihre Schwester musste bei der Frage nach ihrem Lieblingsschmuckstück nicht lange überlegen: "Mein Ehering! Ich trage ihn immer und gehe ohne ihn nicht aus dem Haus. Selbst wenn ich ihn mal vergessen haben sollte, schließe ich die Haustüre wieder auf und hole ihn."

Partner von Söder-Tochter trägt nur Uhren als Schmuck

Dressurreiterin Selina Söder kam mit ihrem Partner Raphael Netz. Für die beiden war es eine Premiere: "Wir sind zum ersten Mal bei der Inhorgenta", erzählten sie. Welchen Stellenwert hat der Schmuck für die beiden Sportler? Selina Söder: "Ich trage gerne Schmuck, aber er muss dezent sein." Für sie hat Schmuck immer auch eine besondere Bedeutung: "Zu meinen Lieblingstücken zählt eine Kette, die Raphael mir geschenkt hat und die ich immer trage. Ich habe aber auch schon meiner Mutter und meiner Oma und auch meinem Vater ein Armband geschenkt." Raphael Netz hingegen mag es etwas dezenter: "Das einzige Schmuckstück, das ich trage, sind Uhren."

Vanessa Eichholz kam von der Berlinale zu den Awards nach München: "Ich bin zum ersten Mal dabei und freue mich sehr. Schmuck ist etwas für die Ewigkeit, denn man gibt ihn nicht weg wie ein Kleidungsstück, sondern behält ihn meist viele Jahre lang, ja sogar jahrzehntelang. Schmuck hat meistens einen emotionalen Wert und oft sind es auch Erbstücke, wie der Schmuck von meiner Mutter, den ich sehr gerne trage."

Chartstürmerin Loi begeistert mit Auftritt

Live-Act beim diesjährigen "Inhorgenta Award" war Chartstürmerin Loi, die für Stimmung sorgte. Die deutsche Pop-Sängerin, die bürgerlich Leonie Greiner heißt und aus Mannheim kommt, wurde bereits 2017 bei "The Voice Kids" als Finalistin gefeiert. Im Jahr 2022 gelang ihr mit "Gold" der große Durchbruch uns 2024 gewann sie zudem die Show "Masked Singer". Jetzt performte sie erstmals beim Inhorgenta Award und bekam viel Applaus. Wie wichtig ist Schmuck für sie? "Schmuck ist für mich viel mehr als nur ein Accessoire. Er ist oft das i-Tüpfelchen eines Looks. Ich finde, ein Outfit kann ohne Schmuck vielleicht eine 5 von 10 sein – und mit den richtigen Pieces wird es plötzlich eine 10 von 10. Schmuck hat für mich die Kraft, einem Look Persönlichkeit zu geben und erzählt im besten Fall sogar eine kleine Geschichte", so die Sängerin.

Die Gewinner der "Inhorgenta Awards" 2026

In diesem Jahr wurde der Preis in zehn Kategorien vergeben, erstmals auch in den beiden neuen Kategorien "Goldschmiede des Jahres" (Gewinnerin: Ruth Sellack) und "Juwelier des Jahres" ("Juwelier Müller"). Die weiteren Gewinner:innen waren: "Fine Jewelry of the Year": Capolavoro, "High Jewelry of the Year": Krisonia Alta Gioielleria, "Designer of the Year": Johannes Hundt, "Design Newcomer of the Year": Georg Schiller, "Luxury Watch of the Year": Glashütte Original, "Gemstone Design of the Year": Arnoldi International, "Mechanical Watch of the Year": Tutima Glashütte, "Watch Design of the Year": Accutron by Bulova.

Schmuckstücke auch auf dem Teller! Feinkost-Experte Michael Käfer verwöhnte mit einem wunderbaren Menü mit Dreierlei vom Wildlachs, Black Angus Rinderlende mit Süßkartoffelpüree oder gebackener Aubergine und zum Dessert gab es Fondant au Chocolat und Blutorangencreme.

Welche weiteren Promis die "Inhorgenta Awards" 2026 feierten, sehen Sie oben in der Bilderstrecke.