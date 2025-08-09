Schlüpfriger Ballermann-Song: Cousin von Andreas Gabalier feiert Musik-Debüt

Andreas Gabalier hat sich als Gute-Laune-Musiker einen Namen gemacht. Nun bekommt er Konkurrenz aus den eigenen Reihen: Sein Cousin Peter Knauder steht mit einem eigenen Ballermann-Song in den Startlöchern – und der Titel ist ganz schön "schlüpfrig".

Sieben Studioalben, zahlreiche Hits und ausverkaufte Tourneen: Andreas Gabalier (40) kann sich über mangelnden Erfolg in der Musikbranche nicht beschweren. Und das Talent scheint wohl in der Familie zu liegen. Denn nun möchte auch sein Cousin Peter Knauder mit einem eigenen Ballermann-Hit durchstarten. Was hat es mit dem skurrilen Partysong auf sich?

Andreas Gabalier: Cousin veröffentlicht Debütsingle

Peter Knauder ist ausgebildeter Musicaldarsteller, der unter anderem am Landestheater Linz in einigen Rollen zu sehen war. Dem Österreicher liegt der Rhythmus also im Blut. Bei seiner Debütsingle "String Tanga" setzt der Cousin von Andreas Gabalier allerdings nicht auf Broadway-Töne: Der Partysong vereint die Melodie des Weihnachtsklassikers "Kling, Glöckchen" mit modernen Beats.

Textlich darf man bei "String Tanga" eher keine Hochkultur erwarten: "String, string – der ist ziemlich knapp und hat viel Bling, Bling. Alter, ich dreh ab, genau mein Ding, Ding", sind nur manche der Lyrics, die Peter Knauder in dem Lied zum Besten gibt. Doch bei waschechten Ballermann-Fans scheint er mit seiner Debütsingle wohl genau ins Schwarze zu treffen.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (YouTube). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter YouTube über den Consent-Anbieter verweigert

Cousin von Andreas Gabalier: So kommt Debütsingle an

Derzeit hat das offizielle Musikvideo zu "String Tanga" auf YouTube fast 50.000 Aufrufe. Eine solide Zahl für eine Debütsingle – doch zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Konkurrenz für Peter Knauders Cousin Andreas Gabalier. Aber was nicht ist, kann ja noch werden: In den Kommentaren tummeln sich zumindest schon jetzt ein paar Fans des Newcomers.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Ein Nutzer schreibt: "Ist ein richtiger Ohrwurm und geht nicht mehr aus dem Kopf." Ein anderer stimmt zu: "Ich finde, das ist ein richtiger Ohrwurm und wäre bestimmt ein Ballermann-Hit." Und ein weiterer kommentiert unter den Clip, der auf Mallorca gedreht wurde: "Party-Stimmung, toller Beat!" Ob Peter Knauder seinem berühmten Cousin schon bald in den Charts gefährlich werden könnte? Das bleibt nun abzuwarten.