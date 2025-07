Schlossfestspiele Regensburg mit Fürstin Gloria: Bei wem sich Monika Gruber hier unterhakt

Mit einer "Nabucco"-Inszenierung, Prominenz aus Adel, Politik und Kultur sowie einem lauen Sommerabend starteten die Schlossfestspiele Regensburg. Schirmherrin Fürstin Gloria von Thurn und Taxis empfing Gäste auf Schloss St. Emmeram. Auf den Stühlen saßen nicht nur Opernfans, sondern auch bekannte Persönlichkeiten wie Monika Gruber.

Im barocken Innenhof von Schloss St. Emmeram wurde am Freitagabend großes Opern-Kino geboten: Mit der Premiere von Giuseppe Verdis "Nabucco" feierten die Schlossfestspiele Regensburg unter der Schirmherrschaft von Gloria Fürstin von Thurn und Taxis einen glanzvollen Auftakt.

Vor eindrucksvoller Kulisse und bei sommerlichen Temperaturen zog die Inszenierung die Zuschauer in ihren Bann – und auf den Stühlen saß so manches bekannte Gesicht.

Monika Gruber als Promi-Gast auf Schloss St. Emmeram in Regensburg

Kabarettistin Monika Gruber ließ sich das Kulturerlebnis nicht entgehen und zeigte sich nach der Vorstellung beeindruckt. Der Regensburger CSU-Bundestagsabgeordnete Peter Aumer war besonders entzückt. "Es hat mich gefreut, Monika Gruber kennenzulernen", schrieb er auf Instagram. Die beliebte Kabarettistin hakte sich gerne bei Aumer unter, wie Fotos zeigen. Auch Landrätin und Aiwangers Lebensgefährtin Tanja Schweiger ließ sich das Spektakel nicht entgehen.

Adel, Politik und Kultur vereint im Schlosshof

Zahlreiche weitere prominente Gäste aus Politik, Kultur und Adel waren gekommen, darunter Carl Alban Graf von Schönburg-Glauchau mit seiner Frau Juliet sowie Sohn Hubertus. Auch Carl Albans Bruder Valentin von Schönburg-Glauchau erschien mit seiner Frau Pilar.

Musik und Show lieben auch Ex-BR-Moderatorin Uschi Freifrau Dämmrich von Luttitz und der ungarische Generalkonsul Gábor Tordai-Lejkó. Dr. Frank Matthias Kammel, Generaldirektor des Bayerischen Nationalmuseums, reiste ebenfalls zu Fürstin Gloria nach Regensburg.

Jonas Kaufmann bei den Schlossfestspielen Regensburg

Am 20. Juli wird Jonas Kaufmann bei den Schlossfestspielen Regensburg die Bühne betreten – und mit seiner unverwechselbaren Stimme das Publikum in den Bann ziehen. Gemeinsam mit der gefeierten Sopranistin Rachel Willis-Sørensen interpretiert er unvergessliche Arien und Duette von Puccini, Leoncavallo, Strauß und Lehár.

Vicky Leandros: Ein echter Weltstar auf Schloss St. Emmeram

Ein Glamour-Highlight wird am Montag erwartet. Vicky Leandros wird im Rahmen ihrer emotionalen Abschiedstournee "Ich liebe das Leben" auf Schloss St. Emmeram auftreten. Mit Welthits wie "Après toi" oder "Ich liebe das Leben" hat sie Musikgeschichte geschrieben – nun sagt sie ihrer Bühne lautstark Adieu. "Ich freue mich so sehr darauf, mein Publikum noch einmal auf eine musikalische Zeitreise mitzunehmen, um gemeinsam das Leben und die Musik zu feiern", so Vicky Leandros.