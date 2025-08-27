Schlicht, schwarz, schön: Zoë Kravitz zeigt ihre Bauchmuskeln

Bei der Premiere ihres neuen Films verzichtet Zoë Kravitz auf Schmuck und Schnickschnack - und lässt ihr Outfit und ihre Bauchmuskeln für sich sprechen. Diese Coolness konnte nur von ihrem Co-Star Austin Butler durchbrochen werden.

Bei Zoë Kravitz (36) scheint es gerade rundzulaufen: Mit ihrem neuen Film "Caught Stealing" tourt sie über die roten Teppiche der Welt, mit Co-Star Austin Butler (34) zeigt sie sich bestens gelaunt, zwischendurch flaniert sie mit dem vielleicht begehrtesten Junggesellen der Popkultur durch Europa - und ihrem Körperfettanteil hat sie offenbar auch unter Kontrolle.

Zur Premiere in New York erschien die Tochter von Lenny Kravitz (61) am Dienstag in einem Zweiteiler, der ihre Bauchmuskeln perfekt in Szene setzte. Ihren Oberkörper schmückte ein langärmliges, eng anliegendes Cropped Top mit Herzausschnitt. Der lange Rock, ebenfalls hauteng und tiefschwarz, saß weit unterhalb des Bauchnabels und ergoss sich enganliegend bis auf den Boden.

Mit dem minimalistischen Styling des Outfits überließ Kravitz ihrem Körper die Bühne: Lediglich ein Diamantring am Daumen schmückte den Hollywoodstar zusätzlich. Dazu trug sie offene, glatte Haare und sehr zurückhaltendes Make-up. Auch Austin Butler, der die männliche Hauptrolle in dem Thriller spielt, passte sich ihrem coolen Look an - mit Sonnenbrille, schwarzem Lederanzug und ohne Hemd.

Auf dem roten Teppich stellten Kravitz und Butler ihre Chemie erneut zur Schau. Während sich Kravitz für die Fotografen normalerweise mit makellos einstudierten Modelposen zeigt - sexy-strenger Blick, leicht geöffneter Mund - konnte Butler ihr beim gemeinsamen Posieren auch das ein oder andere ungestellte Lachen entlocken.

Harry Styles löst Liebesgerüchte ab

Seit Tagen wurde spekuliert, ob die Nähe der beiden über Freundschaft und professionelle Zusammenarbeit hinausgeht - besonders nach einem gemeinsamen Bar-Besuch in Paris. Die zwei wären nicht das erste Paar, das seine Liebesszene in die Realität überträgt. Die Gerüchte sind allerdings verstummt, nachdem Kravitz am Sonntag in Rom mit niemand Geringerem als Harry Styles (31) gesichtet wurde. Ein , wie die beiden vertraut eingehakt über einen Platz in der italienischen Hauptstadt schlendern. Tags darauf sollen sie sogar in einem Londoner Restaurant beim Küssen beobachtet worden sein.