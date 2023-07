Schleswig-Holsteins Ex-Ministerpräsidentin Heide Simonis ist tot

ARCHIV - 25.04.2017, Schleswig-Holstein, Kiel: Die ehemalige schleswig-holsteinische Ministerpräsidentin Heide Simonis (SPD) sitzt in ihrer Wohnung. Simonis ist am Mittwoch im Alter von 80 Jahren gestorben. Das bestätigte die SPD-Landesvorsitzende Midyatli in Kiel. Foto: Carsten Rehder/dpa

© dpa/Carsten Rehder