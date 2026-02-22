Schlagerstar Maxi Arland spricht offen über Erkrankung: "Kann kaum etwas isoliert tun"

Maxi Arland ist für seine Lebensfreude und seine lockere Art bekannt. Doch fernab der Schlagerbühnen hält der Alltag einige Hürden für den Sänger bereit. Arland spricht jetzt über eine Erkrankung, die er bei sich feststellte. Wie geht er mit der Diagnose um?

Maximilian Arland (44) ist aktuell in der neuen Staffel von "Das große Promibacken" zu sehen. In der Sat.1-Sendung muss sich der Schlagerstar in der Küche beweisen und aufwendige Torten kreieren. Im Rahmen der Dreharbeiten lernte Arland, mit Teig und Zucker richtig umzugehen – doch nicht nur das. Der Sänger lernte sich selbst besser kennen und kam zu einer schwer verdaulichen Erkenntnis...

Schlagerstar Maxi Arland leidet unter "großem Aufmerksamkeitsdefizit"

"In meinem Kopf ist oft sehr viel los", gesteht Maxi Arland im Interview mit der Zeitschrift "Neue Post". "Dementsprechend fällt es mir normalerweise extrem schwer, mich auf eine Sache zu konzentrieren. Backen erfordert Geduld, und die habe ich von Natur aus eher nicht", schildert der Schlagerstar.

Arland sei "eher jemand mit Hummeln im Hintern" – die Teilnahme bei "Das große Promibacken" sei für ihn eine große Herausforderung gewesen. Maxi Arland verrät: "Durch die Sendung ist mir bewusst geworden, dass ich unter einem großen Aufmerksamkeitsdefizit leide und dass ich daran arbeiten muss."

Diagnose ADHS: "War mir vorher nie bewusst"

Der 44-Jährige spielt darauf an, dass er an ADHS – der Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung – leide. "Das war mir vorher tatsächlich nie bewusst. Aber beim Backen wird das extrem deutlich. Man muss sich auf eine Sache konzentrieren, während ich normalerweise immer mehrere Dinge gleichzeitig mache. Ich räume zum Beispiel den Geschirrspüler aus, während ich eine E-Mail schreibe."

Maxi Arland betont: "Ich kann kaum etwas isoliert tun. Beim Backen hat mir das fast das Genick gebrochen. Wenn man nicht aufpasst, verbrennen die Mandeln und der Teig wird schwarz. Ich musste sehr an mir arbeiten, um ruhiger zu werden."

Sänger Maxi Arland stellte fest: Er hat ADHS. © imago/Gartner

"Das große Promibacken": Für Maxi Arland eine große Hürde

Laut " " handelt es sich bei verminderter Aufmerksamkeit um ein Symptom, welches sich bei nahezu allen Erwachsenen mit ADHS finden lässt. Viele Menschen im Erwachsenenalter, die unter der psychischen Störung leiden, fühlen sich innerlich ruhelos, getrieben und ungeduldig. Betroffenen gelingt es häufig nicht, planvoll und konzentriert bei einer Sache vorzugehen. Bei den Dreharbeiten zu "Das große Promibacken" machte Maxi Arland wohl ähnliche Beobachtungen bei sich selbst. Das Format stellte ihn vor einige Hürden. Trotzdem ist der Schlagerstar froh, sich für eine Teilnahme an der Sendung entschieden zu haben.

"Eigentlich überhaupt keine Ruhe zum Backen"

Maxi Arland erzählt, seiner Mutter Dorothea und seiner Großmutter Margarethe habe er mit seiner Teilnahme eine große Freude gemacht. Sie seien "hellauf begeistert" und zugleich erstaunt gewesen. Vor allem seine Großmutter wisse, dass Arland "eigentlich überhaupt keine Ruhe zum Backen" hat. Sie und seine Mutter hätten sich gewundert, wie der Sänger "das alles geschafft habe". Schlussendlich seien die beiden "richtig stolz" auf den 44-Jährigen gewesen.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Wie sich Maxi Arland bei "Das große Promibacken" vor der Fachjury rund um Bettina Schliephake-Burchardt und Christian Hümbs geschlagen hat? Das ist seit dem 11. Februar immer mittwochs in Sat.1 zu sehen.