Schlagerstar G. G. Anderson teilt gegen Helene Fischer aus: "Das hat mich enttäuscht"

Helene Fischer ist der größte Schlagerstar, den es in Deutschland derzeit gibt. Einer, der sie bereits in ihren Anfängen unterstützte, war Sänger und Komponist G. G. Anderson. Jetzt hat er darüber gesprochen, warum er von seiner Kollegin "enttäuscht" ist.

XXL-Tour, Mega-Werbedeals und millionenfach verkaufte Platten – Helene Fischer hat die wohl eindrucksvollste Karriere der Schlagerbranche hingelegt. Aber jeder Anfang war mal klein und auch Superstars waren auf Unterstützung angewiesen. Ein prominenter Wegbegleiter der Sängerin war unter anderem G. G. Anderson. Doch trotz ihres gigantischen Erfolgs scheint der 73-Jährige nicht sonderlich gut auf Helene Fischer zu sprechen zu sein.

Operation bei G. G. Anderson: Wie geht es dem Schlagersänger heute?

G. G. Anderson hat im Laufe seiner Karriere mit namhaften Schlagerstars wie Jürgen Drews, Rex Gildo, Semino Rossi und Roland Kaiser zusammengearbeitet. Der Sänger, Produzent und Komponist erlitt vor kurzem einen Bandscheibenvorfall und musste sich deshalb sogar operieren lassen. "Vor der ersten Bandscheiben-OP Anfang des Jahres war mein rechtes Bein immer taub. Jetzt fängt die linke Seite an. Nach einigen Untersuchungen werde ich wissen, ob ich noch einmal operiert werden muss", sagt er im Gespräch mit " " über seinen Gesundheitszustand.

G. G. Anderson über Helene Fischer: "Da hat mich das schon enttäuscht"

Unterstützung erhält er in dieser schweren Zeit von Familie und Freunden. Dass er von einigen prominenten Kollegen keine Genesungswünsche erhalten hat, habe ihn aber "schon gewundert". Vor allem über das Schweigen von zwei Schlager-Damen zeigt er sich verärgert: Helene Fischer und Andrea Berg. "Wir haben so viele Schlachten gemeinsam geschlagen, da hat mich das schon enttäuscht", erklärt er dazu. "Zumal ich in den Anfängen von Helene und Andrea einiges für sie getan habe. Wäre es ihnen schlecht gegangen, hätte ich mich sofort gemeldet und gefragt, ob es ihnen gut geht und natürlich eine gute Besserung gewünscht."

Trotz der Frustration kann sich G. G. Anderson vorstellen, warum sich weder Andrea Berg noch Helene Fischer bei ihm gemeldet haben. "Aber vielleicht waren sie zu diesem Zeitpunkt einfach im Stress und verhindert."

Es ist aber nicht das erste Mal, dass sich der 73-Jährige kritisch über die "Atemlos"-Sängerin äußert. Bereits vergangenes Jahr schimpfte er im Gespräch mit "Frau mit Herz": "Helene ist nur noch mit Bodyguards unterwegs." Ob sich die Sängerin nach einer derartigen Ansage nochmal bei ihrem Kollegen melden wird, scheint eher unwahrscheinlich.