Schlagerstar Ben Zucker: Welche Frau seit vielen Jahren treu an seiner Seite steht

Ben Zucker lebt auf der Bühne seinen Traum, doch der Musiker kennt auch die Schattenseiten des Lebens: Ein Alkoholentzug und eine geplatzte Verlobung liegen hinter ihm. Auf wen er sich in schweren Zeiten verlassen kann? Eine ganz bestimmte Frau gibt dem Sänger seit Jahren Halt.

Eine Freundschaft zwischen Frau und Mann kann nicht funktionieren? Dem würde Ben Zucker (43) vermutlich widersprechen. Der Musiker hat derzeit zwar keine feste Partnerin an seiner Seite, doch kann er sich über fehlenden weiblichen Support nicht beschweren. In einem Interview erzählen er und seine Bandkollegin Elli von ihrer langjährigen Freundschaft.

Ben Zucker und Freundin Elli: "Ich vertraue ihr zu 100 Prozent"

"Wir kennen uns, seit wir sieben Jahre alt sind", sagt Ben Zucker im Gespräch mit "Superillu" über seine beste Freundin Elli. "Unsere Eltern haben in Berlin-Mitte nebeneinander gewohnt. Dadurch haben wir viel Zeit miteinander verbracht. Mit 13 Jahren haben wir 'Bravo Hits: Best of 1994' gehört und von einer Karriere auf der Bühne geträumt. Elli war aber viel talentierter als ich."

Auch Elli erzählt von der Freundschaft: "Ben hat immer wieder gesagt: 'Wenn ich mal Rockstar bin, hole ich dich in meine Band!'" Zwar ging das Duo musikalisch zunächst getrennte Wege, doch sollte Ben Zucker seinen Worten 2017 Taten folgen lassen: "Sie war schon immer eine Menschenfängerin und hat ein wahnsinnig gutes Gespür für Situationen", schwärmt er von seiner heutigen Bandkollegin. "Ich vertraue ihr zu 100 Prozent. Und neben meiner Tourmanagerin ist sie eine der wenigen, die mir alles sagen darf." Woraufhin Elli erklärt: "Bei mir weiß er, dass er die Wahrheit bekommt. Auch wenn ihm die nicht immer schmeckt."

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Freundin schwärmt von Ben Zucker: "Er ist extrem treu"

Elli kennt den Musiker seit ihrer Kindheit und kann einschätzen, ob er sich durch den Erfolg verändert hat. "Gar nicht", stellt sie klar. "Er war immer ein bunter Hund, hat sein Ding gemacht und ist heute noch der Benni von früher." Und wie kann man sich diesen vorstellen? "Benni ist großherzig, zuvorkommend und extrem treu. In ihm steckt mehr, als man auf den ersten Blick sieht. Ich kenne wenige Menschen, die so hilfsbereit und empathisch sind wie er."

Echte Traummann-Qualitäten, die Elli da beschreibt. Doch wie sieht es derzeit in der Liebe bei Ben Zucker aus, nachdem er Anfang 2025 die Trennung von seiner Langzeit-Verlobten Suzann publik gemacht hat? "Gerade bin ich sehr bei mir und habe für eine Beziehung gar keine Zeit. Ich schreibe neue Songs und mache viel Sport. Ich muss diese Zeit allein jetzt auch mal aushalten", verrät der Musiker. "Ich geh nicht so viel raus an Orte, an denen man jemanden treffen könnte, sondern hänge gern zu Hause ab." Es scheint, als würde es Ben Zucker gerade an nichts fehlen.