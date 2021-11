Schlagerstar Beatrice Egli hat Corona.

Sängerin Beatrice Egli ist positiv auf das Coronavirus getestet worden und befindet sich in Quarantäne. So geht es ihr.

Schlagerstar Beatrice Egli (33) hat Corona, wie die Schweizerin nun öffentlich gemacht hat. "Wie so viele andere zurzeit, wurde auch ich positiv auf das Coronavirus getestet", so Egli. Es gehe ihr aber gut, schreibt sie weiter, "ich habe einen sehr milden Verlauf". Trotzdem müsse sie jetzt noch "ein paar Tage in Quarantäne verbringen".

Weiterer Auftritt abgesagt

Damit erklärt sie auch, warum sie in den letzten Tagen einige Termine absagen musste. Der Auftritt am Samstag in Gais, Südtirol, fällt ebenfalls aus - "auch wenn ich mich schon sehr darauf gefreut habe", teilt Egli ihren Fans und Followern mit.

In einem Videoclip verspricht sie dann noch: "Ich weiß, wir werden uns wiedersehen. Und wir werden uns wieder in die Arme schließen. Und das hoffentlich bei bester Gesundheit für uns alle."