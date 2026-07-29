Schlagershow mit Andrea Berg: ZDF überrascht mit Entscheidung

Schlagershows sind im TV meist ein Publikumsmagnet. Am 8. August steht Andrea Berg mit vielen weiteren Schlagerkollegen auf der Bühne der "Giovanni Zarrella Show". Das ZDF sorgt nun für eine große Überraschung.

Andrea Berg, Kerstin Ott, Semino Rossi, Vanessa Mai – wer die Crème de la Crème der deutschen Schlagerbranche auf der Bühne sehen will, muss normalerweise etwas tiefer in die Tasche greifen. Die Ticketpreise starten bei 50 Euro und steigen je nach Sitzkategorie. Entsprechende VIP-Pakete mit persönlichem Treffen können durchaus exorbitant teuer werden. Doch jetzt haben Fans die Möglichkeit, zahlreiche Stars für wenig Geld live zu erleben. Was steckt dahinter?

ZDF überrascht mit Entscheidung zu "Giovanni Zarrella Show": "Es ist das erste Mal"

Am 29. August zeigt das ZDF die neueste Ausgabe von "Die Giovanni Zarrella Show" im TV. Aufgezeichnet wird das erfolgreiche Format bereits am 8. August – zum ersten Mal im Set des "ZDF-Fernsehgartens" in Mainz. Gastgeber Giovanni Zarrella hat noch eine weitere Überraschung parat, wie der Sender bestätigt. "Es ist das erste Mal, dass für eine reguläre 'Die Giovanni Zarrella Show' Tickets für die Generalprobe [ am 7. August, d.R. ] angeboten werden", teilt eine Sprecherin der AZ auf Anfrage mit.

Neue Preise für ZDF-Show: Das zahlen Zuschauer für die Generalprobe

Für die Zuschauer und die Produktion ist das ein Novum. Zur Auswahl stehen drei Preiskategorien: Tischplatz für 45 Euro, Sitzplatz Tribüne für 30 Euro und Stehplatz für 15 Euro. Der Andrang ist hoch und die beiden teuersten Ticketvarianten sind schon ausverkauft. Die günstigen Stehplätze stehen bislang noch zur Verfügung. Die Generalprobe ist damit etwas günstiger als die ausverkaufte Aufzeichnung: Für den 8. August haben Zuschauer 65 Euro für einen Tischplatz, 50 Euro für einen Sitzplatz Tribüne und 20 Euro für einen Stehplatz bezahlt.

Neuer Preis im ZDF: Schlagershow-Zugang kostet 15 Euro

Warum hat sich das ZDF dazu entschieden, die Generalprobe für die Öffentlichkeit zugänglich zu machen? "Die Nachfrage nach Tickets für 'Die Giovanni Zarrella Show' ist immer sehr groß, die Shows sind meist innerhalb kürzester Zeit ausverkauft. Die Tickets für die Generalprobe und die Show-Aufzeichnung gingen zeitgleich in den Verkauf", erklärt die Sprecherin der AZ dazu.

Am 8. März begrüßt Giovanni Zarrella unter anderem Vanessa Mai und Andrea Berg. © imago/Bildagentur Monn

"Kann eventuell zu Unterbrechungen und Wiederholungen kommen"

Inwieweit unterscheidet sich die Generalprobe von der eigentlichen Show, die einen Tag später stattfindet? Die Zuschauer können einen Einblick bekommen, wie derartige Formate organisiert werden, teilt das ZDF weiter mit: "Bei der Generalprobe proben wir den kompletten Durchlauf der Show mit allen Acts. Es kann eventuell zu Unterbrechungen oder Wiederholungen kommen, da zum Beispiel Kostümwechsel oder Umbauten der Requisiten ebenfalls geprobt werden. Giovanni Zarrella ist wie die meisten Künstler und Künstlerinnen bei der Generalprobe dabei, aus produktionstechnischen Gründen kann es aber vorkommen, dass es Abweichungen beim Line-up gibt."

Bei einer öffentlichen Generalprobe besteht die Gefahr, dass in den sozialen Medien durch Fotos und Videos vorab Details zur neuen Ausgabe der Show verraten werden. Für den Sender ist das in den meisten Fällen kein Problem, wie die Sprecherin gegenüber der AZ betont: "Wir freuen uns, wenn wir das Publikum begeistern und unser Publikum Inhalte der Show teilt. Das ist bei Live-Shows genauso wie bei Aufzeichnungen der Fall." Ausnahmen gibt es aber dennoch: "Sollte es spezielle Sperrfristen geben, werden das Publikum und anwesende Pressevertreter entsprechend informiert."

Ob sich die Generalprobe stark von der Show unterscheiden wird, bleibt noch bis zum 7. und 8. August abzuwarten. Im TV wird "Die Giovanni Zarrella Show" drei Wochen später am 29. August gezeigt.