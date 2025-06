"Schlagerbooom": Florian Silbereisen singt im Duett mit Dieter Bohlen

Ein mit Spannung erwartetes Wiedersehen ging am Samstagabend über die Bühne. Florian Silbereisen begrüßte Dieter Bohlen bei seinem "Schlagerbooom Open Air" in Kitzbühel. Gemeinsam gaben sie einen Song zum Besten und setzten auf Harmonie.

Florian Silbereisen (43) präsentierte am Samstag das "Schlagerbooom Open Air 2025 - Die Berge leuchten!" im Stadion in Kitzbühel. Der Moderator durfte sich über einen besonderen Gast freuen. Dieter Bohlen (71) hatte bereits vor der Show : "Wir werden alle überraschen!" So verlief das Wiedersehen der beiden.

Er treffe nun gleich auf den Mann, den er seit fünf langen Jahren nicht mehr persönlich getroffen habe, kündigte Silbereisen . "Wir haben zwischendurch mal telefoniert, aber wir haben uns tatsächlich seit unserer gemeinsamen 'DSDS'-Zeit nicht wiedergesehen", offenbarte der Gastgeber. Das Aufeinandertreffen habe schon im Vorfeld für viele Schlagzeilen gesorgt. "Ich hoffe nach wie vor, dass er in friedlicher Mission heute zu uns kommt", erklärte Silbereisen. Anschließend kündigte er den "Pop-Titan" an, der sich zunächst vom Publikum feiern ließ und dann ein Medley mit Modern-Talking-Hits wie "Brother Louie" oder "Cheri Cheri Lady" zum Besten gab.

Komplimente von Dieter Bohlen und gemeinsame Pläne

"Flori, du brauchst doch keine Angst zu haben", erklärte Dieter Bohlen, der laut eigenen Angaben hinter den Kulissen von seiner Tochter unterstützt wurde, beim anschließenden Aufeinandertreffen der Entertainment-Größen auf der Bühne. "Angst habe ich vor der Mama, aber sonst vor niemandem", stellte Silbereisen klar. "Ich freue mich total, ist doch ganz schön, dass wir uns mal wiedersehen." Bohlen entgegnete: "Ja, sehr schön." Dann schwärmte er anerkennend: "Das ist hier hammermäßig. Das Licht, die Stimmung, so eine Show habe ich noch nie gesehen. Das sieht wirklich geil aus." Zudem schickte er begeistert das Publikum gesammelt in den Recall. Zum Nörgeln und Meckern sei er nicht gekommen, bei dem vielen "Stress in der Welt" sei das nicht angebracht.

"Wir müssen öfter mal was zusammen machen", gab er beim harmonischen Treffen mit Silbereisen weiter an. Der Moderator entgegnete: "Ja, schön wär's. Warum nicht?" Den Anfang machten die beiden sogleich auf der Bühne. "Das ist so ein bisschen wie bei Modern Talking. Auf einmal spiele ich wieder Gitarre, das gefällt mir ja gar nicht", witzelte Bohlen vor dem gemeinsam performten Song "You can get it".

Dieter Bohlen: "Du kannst ab morgen Helene zu mir sagen"

"War doch gut, oder?", war er trotz der Gitarre um seinen Hals nach dem Auftritt zufrieden. "Flori, wir müssen noch etwas ganz Neues machen, neue Sendung, neue Platte, wir müssen uns was überlegen", zeigte sich der Musikproduzent ganz euphorisch. "Wir bleiben in Kontakt und schauen, was passiert. Ich sage mal so, wir sind für Tournee-Angebote offen", witzelte Silbereisen und resümierte: "So verschieden wir auch sein mögen. Wir können uns die Meinung sagen und wir können uns trotzdem vertragen. Insofern wäre das doch eigentlich ganz wünschenswert, wenn wir uns alle ein bisschen besser vertragen würden, auch wenn wir eben nicht immer einer Meinung sind." Bohlen antwortete süffisant in Anspielung auf Silbereisens Ex-Partnerin Helene Fischer (40): "Du kannst ab morgen Helene zu mir sagen." So weit wolle man nicht gehen, sagte Silbereisen.

Am Ende setzte sich Bohlen noch ans Klavier und performte mit den Gästen der Show den "DSDS"-Klassiker "We Have a Dream". In der Sendung zu Gast waren unter anderem Joelina Drews, Lucas Cordalis, DJ Ötzi, Andrea Berg, Andreas Gabalier, Andy Borg, Mireille Mathieu, Michelle, Semino Rossi oder Stefanie Hertel.