Sendezeit von "Schlager-Spaß mit Andy Borg" entzogen: Die Hintergründe zum Show-Ausfall

Im TV sorgt Andy Borg stets für gute Laune, sein "Schlager-Spaß" ist ein Quotengarant. Dennoch hat der Sender SWR eine Ausgabe der Show nun gestrichen. Was steckt dahinter?

"Immer wieder sonntags" wird abgesetzt, der "ZDF-Fernsehgarten" steht unter Beobachtung und nun wird auch noch eine Ausgabe von "Schlager-Spaß mit Andy Borg" aus dem Programm gestrichen. Letzteres hat aber nichts mit Sparmaßnahmen der Öffentlich-Rechtlichen zu tun, der Sender SWR liefert eine Erklärung.

SWR erklärt "Schlager-Spaß"-Ausfall: "Programmplanerische Gründe"

Zuschauer und Fans von Andy Borg müssen nicht besorgt sein, die nächste "Schlager-Spaß"-Show wird wie geplant am Samstag (18. April) ausgestrahlt. Unter anderem treten Sonia Liebing, die Schlagerpiloten und Peter Kraus mit Sohn Mike auf. Im Mai wird die kultige Schlagersendung allerdings pausieren. Gegenüber " " erklärt ein Sprecher des Senders: "Dies hat programmplanerische Gründe."

Andy Borg mit Sommer-Ausgabe: Aufzeichnung findet im Juli statt

Eigentlich hätte Andy Borg seine Show am 23. Mai m TV präsentieren sollen, stattdessen läuft zur gleichen Sendezeit nun ein Best-of. Was erstmal nach einer Schlappe für den Schlagerstar klingt, dürfte sich für viele Fans als gute Nachricht erweisen. Borg und der SWR werkeln im Hintergrund nämlich an einer ganz besonderen Ausgabe der "Schlager-Spaß"-Show. Im Europapark wird eine Sommer-Sendung geplant, als Kulisse soll die Wasserwelt "Rulantiva" dienen. Die Aufzeichnung soll am 23. Juli stattfinden.

Andy Borg: "Ich versuche, die meisten glücklich zu machen"

Wenn es nach Andy Borg geht, soll es noch lange mit seinem "Schlager-Spaß" weitergehen. Wie der Entertainer der AZ in einem Interview 2025 verriet, will er vor allem für die Zuschauer weiterhin alles geben: "Die größte Herausforderung ist der Versuch, es so vielen wie möglich recht zu machen. Ich versuche immer, für möglichst viele Fans den richtigen Ton zu treffen, um die meisten glücklich zu machen." Seine Berufung sei es nach wie vor, "auf der Bühne zu stehen".