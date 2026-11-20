In den Shows von Florian Silbereisen stehen Freude und Schlagerspaß im Vordergrund. Doch Christine Gaydos, die langjährige Managerin von Jürgen Drews, erinnert sich jetzt an einen besonders schmerzhaften Moment. Dieser rührt sie fast zu Tränen ...

Christine Gaydos hat einen besonderen Platz in Jürgen Drews' Herzen. Als seine Managerin war sie bei vielen seiner prägenden Karrieremomente dabei. So auch im Juli 2022, als Drews bei Florian Silbereisen sein Bühnen-Aus bekannt gab.

Jürgen Drews bei Florian Silbereisen: Managerin spricht über schlimmen Moment

In der ARD-Show "Die große Schlagerstrandparty" in Gelsenkirchen verkündete Jürgen Drews seinen Bühnenabschied. Christine Gaydos erinnert sich noch genau an diesen emotionalen Abend. "Da muss ich aufpassen, dass ich nicht direkt heule", meint sie rückblickend im Podcast " ". "Der Moment, als er da oben stand und das dann bei Florian gesagt hat, und [seine Frau, d. Red.] Ramona stand dabei … Boah, das war eigentlich so mit das Schlimmste [...], was ich in meiner beruflichen Laufbahn erlebte." Podcast-Host und Drews-Tochter Joelina kann gut nachempfinden, wie sehr die emotionale Verkündung ihres Vaters seine Managerin mitgenommen hat. "Da muss ich selbst fast heulen", so die Schlagersängerin.

Christine Gaydos blickt zurück: "Das war hart"

Tatsächlich war Joelina Drews bei der Show selbst nicht dabei. Dass ihr Vater bei Silbereisen sein Bühnen-Aus bekannt geben sollte, wurde ihr von ihm und seiner Managerin "lange Zeit erst mal nicht erzählt". Christine Gaydos betont, das Geheimhalten sei ihr keinesfalls leicht gefallen. "Ja, das war auch hart. Also es war erst mal der Weg bis dahin, bis das feststand. Die Leute draußen erfahren so was ja immer erst aus der Presse, aber für uns war das ja ein Weg. Wir haben ja gemerkt, es wäre besser, wenn man das macht. Und da waren viele Gespräche."

Jürgen Drews und seine Ehefrau Ramona im Juli 2022 bei Florian Silbereisens "großer Schlagerstrandparty". © imago/Future Image

Seinen Bühnenrückzug begründete Jürgen Drews mit seinem fortschreitenden Alter und gesundheitlichen Problemen. Der 81-Jährige leidet an Polyneuropathie, einer unheilbaren Nervenkrankheit. Diese geht häufig mit Symptomen wie Taubheitsgefühlen und Muskelkrämpfen einher, wie die Abendzeitung berichtete.

Jürgen Drews verkündet Bühnen-Aus: "Du verlierst einen guten Künstler"

Die Bekanntgabe von Drews' Abschied stimmte Christine Gaydos aus einem ganz bestimmten Grund sehr traurig. Sie blickte auf die lange gemeinsame Geschichte mit dem Schlagerkönig zurück, die für sie keineswegs selbstverständlich war. Die Managerin schildert: "Das ist ein Moment, den hast du ja nicht mit jedem Künstler. Du begleitest ja nicht jeden Künstler so weit. Und dann ist es wirklich hart, zu realisieren: Du verlierst einen guten Künstler."

Florian Silbereisen und Jürgen Drews © imago/Star-Media, Sven Simon

"Du weißt, dass diese Sachen nicht wiederkommen"

Zudem meint sie: "Wir haben so tolle Sachen miteinander erlebt, und du weißt, dass diese Sachen nicht wiederkommen. Diese Konzerte, die wir zum Schluss gegeben haben, oder mit Florian Silbereisen auf Tour, das waren so emotionale Momente. Und jedes Konzert war so, dass ich abends dachte: Okay, nur noch drei, nur noch zwei Konzerte ..." Zu wissen, dass sich Drews' letzter Auftritt näherte, war für Gaydos demnach sehr schmerzhaft. Zugleich blickt sie auf diese Zeit auch mit schönen Erinnerungen zurück, da ihr bewusst ist, welch wundervolle Reise sie mit Drews erlebt hatte.

Joelina Drews dankbar für Managerin: "Duett hätte es sonst nie gegeben"

Seinen Abschiedsauftritt hatte Jürgen Drews erneut bei Florian Silbereisen. In der eigens für ihn konzipierten Sendung "Der große Schlagerabschied" stand er am 22. Oktober 2022 ein letztes Mal auf der großen Showbühne. Ausgestrahlt wurde das Format im Januar 2023 im Ersten. Dabei sang der heute 81-Jährige auch ein Duett mit Tochter Joelina. Die beiden präsentierten – sichtlich bewegt – die Ballade "We've Got Tonight" von Bob Seger.

Joelina, Ramona und Jürgen Drews neben Florian Silbereisen im Januar 2023 in der Sendung "Der große Schlagerabschied". © imago/osnapix

Die Idee zum gemeinsamen Auftritt hatte Christine Gaydos, wie Joelina im Podcast verrät. "Sie hat das übrigens initiiert, dieses Duett hätte es sonst nie gegeben", erklärt die prominente Münchnerin. Nicht nur Familie Drews, sondern auch die zahlreichen Schlagerfans dürften Gaydos dankbar sein, dass sie diesen besonderen Moment ermöglicht hat.