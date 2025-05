Am 7. Juni läuft die nächste Show von "Schlag den Star". Diesmal wieder als Pärchen-Ausgabe und dabei werden vier Promi-Töchter gegeneinander antreten.

Am Samstag, 7. Juni strahlt ProSieben die nächste Ausgabe der beliebten Quizshow "Schlag den Star" aus. Während in der Sendung normalerweise immer zwei Prominente gegeneinander antreten, spielen bei der kommenden Show wieder einmal zwei Pärchen um das Preisgeld in Höhe von 100.000 Euro.

Duell der Töchter bei "Schlag den Star": Schweiger vs. Geiss

Und die Promi-Pärchen scheint bereits festzustehen. Wie die "Bild" berichtet, sollen Luna (28) und Lilli Schweiger (26) ein Schwestern-Duo bei "Schlag den Star" bilden.

Lilli (l.) und Luna Schweiger mit Papa Til Schweiger bei einem Auftritt im Jahr 2020. Die beiden Schwester sollen am 7. Juni bei "Schlag den Star" auftreten. © Imago/ Raimund Müller

Und auch beim gegnerischen Duo handelt es sich um prominente Schwestern. Laut "Bild"-Infos wollen sich Davina (22) und Shania Geiss (20), die Töchter von Carmen und Robert Geiss dem Duell gegen die Schweiger-Schwestern stellen. "Ja, stimmt. Da spielen sie mit. Da verdienen sie auch wieder einen Haufen Kohle. Ich meine, die zahlen ja gut. Und wenn sie das Ding gewinnen, kriegen sie auch 100.000 Euro", bestätigt Robert Geiss die "Schlag den Star"-Teilnahme seiner Töchter und zeigt sich optimistisch, was den Ausgang der Quizshow angeht.

Shania und Davina Geiss wollen sich bei "Schlag den Star" mit Luna und Lilli Schweiger messen. © IMAGO/Silas Stein

Während Lilli Schweiger bei "Schlag den Star" persönliches Neuland betritt, hat ihre ältere Schwester Luna bereits ihren zweiten Auftritt bei der ProSieben-Quizshow. Im November 2019 musste sich die 28-Jährige nach fast fünfeinhalb Stunden Wettkampf Vanessa Mai (33) geschlagen geben.

Bereits zweiter "SdS"-Auftritt von Luna Schweiger - Auch Carmen Geiss war schon dabei

Zwar fieberte damals Papa Til Schweiger (61) im Studio mit seiner Tochter Luna mit, doch nach 15 Spielen konnte die Schlagersängerin mit 75:45 triumphieren und das Preisgeld von 100.000 Euro einsacken.

Aber auch im Hause Geiss ist man nicht ganz unerfahren, was "Schlag den Star" angeht. Am 8. Mai 2021 trat Carmen Geiss gegen Claudia Effenberg an und konnte das Duell nach 14 Spielen souverän mit 74:31 für sich entscheiden.

Schweiger vs. Geiss – man darf also gespannt sein, welches Geschwisterpaar die Quizshow für sich entscheiden wird.