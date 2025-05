Am 7. Juni läuft die nächste Show von "Schlag den Star". Diesmal wieder als Pärchen-Ausgabe und zwei Promi-Schwestern sollen das erste Duo bilden.

Am Samstag, 7. Juni strahlt ProSieben die nächste Ausgabe der beliebten Quizshow "Schlag den Star" aus. Während in der Sendung normalerweise immer zwei Prominente gegeneinander antreten, spielen bei der kommenden Show wieder einmal zwei Pärchen um das Preisgeld in Höhe von 100.000 Euro.

Luna und Lilli Schweiger als Duo bei "Schlag den Star"

Und das erste Promi-Pärchen scheint schon festzustehen. Wie die "Bild" berichtet, sollen Luna (28) und Lilli Schweiger (26) ein Schwestern-Duo bei "Schlag den Star" bilden.

Ob es sich beim gegnerischen Team der beiden Til-Schweiger-Töchter auch um ein Geschwister-Pärchen handelt, ist derzeit noch nicht bekannt.

Lilli (l.) und Luna Schweiger mit Papa Til Schweiger bei einem Auftritt im Jahr 2020. Die beiden Schwester sollen am 7. Juni bei "Schlag den Star" auftreten. © Imago/ Raimund Müller

Während Lilli Schweiger bei "Schlag den Star" persönliches Neuland betritt, hat ihre ältere Schwester Luna bereits ihren zweiten Auftritt bei der ProSieben-Quizshow. Im November 2019 musste sich die 28-Jährige nach fast fünfeinhalb Stunden Wettkampf Vanessa Mai (33) geschlagen geben.

Bereits zweiter "SdS"-Auftritt von Luna Schweiger

Zwar fieberte damals Papa Til Schweiger (61) im Studio mit seiner Tochter Luna mit, doch nach 15 Spielen konnte die Schlagersängerin mit 75:45 triumphieren und das Preisgeld von 100.000 Euro einsacken.

Trotz dieser Niederlage sucht Luna Schweiger immer wieder die sportliche Herausforderung. Letztes Jahr wagte sich die heute 28-Jährige beim "TV total Turmspringen" rückwärts vom Drei-Meter-Turm, obwohl sie unter Flug- und Höhenangst leidet.

Wenn sie an der Seite ihrer Schwester Lilli erneut soviel Mut und Einsatz zeigt, klappt es diesmal vielleicht mit dem Triumph bei "Schlag den Star".