"Schickt eure Gebete": Travis Barker liegt offenbar im Krankenhaus

Travis Barker ist am Dienstagmorgen offenbar in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Die Tochter des Blink-182-Schlagzeugers hat anschließend besorgte Zeilen auf Instagram gepostet.

Große Sorge um Travis Barker (46): Der Blink-182-Schlagzeuger ist am Dienstagmorgen offenbar in ein Krankenhaus in West Hills, einem Stadtteil von Los Angeles, eingeliefert worden. Das berichten mehrere US-Medien übereinstimmend. liegen Fotos vor, auf denen der Sänger gerade von Sanitätern auf einer Trage transportiert wird.

Seine Ehefrau Kourtney Kardashian (43) wich nicht von seiner Seite und begleitete ihren Gatten im schwarzen Jogginganzug. Die Tochter von Travis Barker, Alabama Luella Barker (16), meldete sich inzwischen "Bitte schickt eure Gebete", schrieb sie offenbar besorgt und versah ihren Kommentar mit einem traurigen Emoji.

Travis Barker: "Gott rette mich"

Weitere Details über den Gesundheitszustand von Barker sind nicht bekannt. Am Montag (28. Juni) setzte der Musiker ab. "Gott rette mich", schrieb er.