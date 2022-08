Schicksalsschlag für Daniel Aminati: Moderator trauert um seine Schwester (†46)

Die Schwester von Daniel Aminati ist im Alter von nur 46 Jahren gestorben. Jetzt hat der Moderator mit rührenden Worten Abschied von ihr genommen.

Tiefe Trauer bei Daniel Aminati (48) und seiner Familie: Aminatis Schwester Deborah ist Anfang August im Alter von nur 46 Jahren gestorben. Das hat der Moderator (u.a. "taff" auf Pro7) nun auf Instagram mitgeteilt.

Daniel Aminati: Emotionaler Post auf Instagram

In seinem Post nimmt Aminati mit rührenden Worten Abschied von seiner kleinen Schwester. "Wir sind irgendwo alle Reisende auf der Suche nach Frieden. Und auf unseren Wegen verirren wir uns immer wieder. Aber die meisten finden im Laufe der Zeit glücklicherweise den Weg aus der Dunkelheit zurück in die Zuversicht, die Klarheit", schreibt er unter anderem in seinem Beitrag.

Woran genau Deborah gestorben ist, erklärt der Moderator nicht in seinem Post. Er schreibt: "Das Herz meiner mittleren Schwester Deborah hat in der Nacht zum 3. August 2022 aufgehört zu schlagen. Sie starb in Westafrika mit nur 46 Jahren."

Promi-Freunde bekunden ihr Beileid

Und Daniel Aminati schließt mit höchst emotionalen Worten ab: "Debbie … Dein eigentliches, sonniges Gemüt - Dein helles Licht wird mir bei dem Gedanken an Dich immer scheinen. Ich liebe Dich! Ubuntu!" Ubuntu bezeichnet eine afrikanische Lebensphilosophie, deren sinngemäße Übersetzung "Ich bin, weil wir sind" lautet.

Etliche Promi-Freunde bekunden dem 48-Jährigen in den Kommentaren ihr Beileid – unter anderem Tänzer Massimo Sinato, Sängerin Cassandra Steen, Rapper Kool Savas und Moderatorin Tina Ruland.