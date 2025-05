Scheidung von Hugh Jackman: Bekommt er die Luxuswohnung in New York?

Fast drei Jahrzehnte waren sie ein Traumpaar, die "wundervolle, liebevolle Ehe" von Hugh Jackman und Deborra-Lee Furness ist schlussendlich aber gescheitert. Jetzt werden die Immobilien aufgeteilt.

Für viele Fans war es sicherlich ein Schock, als Hugh Jackman (56) und Deborra-Lee Furness (69) schon 2023 ihre Trennung verkündeten. In der Scheidung des einstigen Schauspielerpaares sollen sich die beiden Seiten jetzt bei der Aufteilung des Vermögens geeinigt haben, .

Die Rede ist von einem Vermögen in Höhe von rund 387 Millionen US-Dollar. Demnach besitzt das ehemalige Traumpaar mehrere Immobilien, darunter exklusive Penthäuser, ein Anwesen in den für ihre Luxusimmobilien bekannten Hamptons in den USA und ein Refugium am australischen Bondi Beach. Nach angeblich langwierigen Verhandlungen über die Besitztümer sollen sich Jackman und Furness Insidern zufolge geeinigt haben, ein Richter müsse nur noch unterzeichnen.

Hugh Jackman fühlt sich verraten

Zu den Immobilien gehört dem Bericht zufolge eine luxuriöse, dreistöckige Wohnung in New York City, die die beiden im Jahr 2008 für 21 Millionen US-Dollar erworben haben sollen. Diese solle in Jackmans Besitz bleiben. Es werde gemunkelt, dass er dort mit seiner angeblichen neuen Flamme Sutton Foster (50) wohne. Im vergangenen Jahr kamen vermehrt Gerüchte über eine mögliche Beziehung des Hollywoodstars mit der Schauspielerin auf. Anfang 2025 wurden sie etwa Händchenhaltend fotografiert. Über die angebliche Liaison haben sich beide bisher aber nicht geäußert.

Kennengelernt hatten sich Jackman und Furness Mitte der 1990er beim Dreh der Serie "Correlli", 1996 folgte die Hochzeit. 2000 adoptierten die beiden Sohn Oscar, 2005 Tochter Ava. Ihre Trennung hatten sie im September 2023 nach mehr als 27 gemeinsamen Ehejahren öffentlich gemacht. "Wir waren gesegnet, fast drei Jahrzehnte lang als Ehemann und Ehefrau eine wundervolle, liebevolle Ehe miteinander zu teilen", sagten sie dem "People"-Magazin. Sie hätten sich jedoch dazu entschlossen, sich zu trennen.

Kürzlich war dann berichtet worden, dass sich das einstige Traumpaar scheiden lässt. "Mein Herz und mein Mitgefühl gelten allen, die die traumatische Reise des Verrats durchgemacht haben", sagte Furness der "Daily Mail" in einer Erklärung. Sie bezeichnet die Trennung von Jackman als "eine tiefe Wunde, die stark schmerzt". Aus dem Umfeld des Schauspielers , dass er "sehr überrascht und enttäuscht [gewesen sei], als er las, was Deborra gesagt hat. Es gab zwar keine formelle Abmachung, dass sie sich nicht äußern darf, aber ein unausgesprochenes Einverständnis, einander nicht in der Öffentlichkeit schlechtzumachen."