Schauspielstar Yvonne Strahovski ist erneut Mutter geworden

Yvonne Strahovski und ihr Ehemann Tim Loden freuen sich über ihr zweites Baby: "Ein Engel hat unsere Welt betreten", erklärt die Schauspielerin auf Instagram.

Yvonne Strahovski (39) und ihr Ehemann Tim Loden sind erneut Eltern geworden. Die Schauspielerin hat das zweite Kind des Paars, einen kleinen Jungen, zur Welt gebracht. mit ihren Fans. Dazu postete sie ein Schwarz-Weiß-Foto von ihr mit dem Baby auf dem Arm.

"In der vergangenen Woche ist ein Engel in unsere Welt getreten. Willkommen in der Familie, mein Liebster. Ich liebe dich so sehr", schrieb sie zu dem Bild. Im Kommentarbereich gibt es zahlreiche Glückwünsche von Freunden und Fans.

Sohn Nummer eins kam 2018 zur Welt

Strahovski und Loden sind seit 2017 verheiratet und haben bereits einen dreijährigen Sohn namens . Dass sie erneut schwanger ist, hatte die 39-Jährige im Juni bei der Premiere des Films "The Tomorrow War" verkündet. "Ich freue mich sehr, hier zu sein, und dies ist ein ganz besonderer Moment", . Und verriet: "Ich bekomme einen Jungen."

Die australische Schauspielerin feierte ihren Durchbruch mit der US-Serie "Chuck". Seit 2017 ist sie in der gefeierten TV-Show "The Handmaid's Tale - Der Report der Magd" als Serena Joy zu sehen. Weitere größere Rollen spielte sie zudem unter anderem in "Dexter", "I, Frankenstein" oder "Angel of Mine".

