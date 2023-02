Schauspielerin Melinda Dillon ist tot

Trauer um Melinda Dillon: Die Schauspielerin, die unter anderem mit dem Film "Unheimliche Begegnung der dritten Art" bekannt wurde, ist mit 83 Jahren gestorben.

Melinda Dillon (1939-2023) ist tot. Die US-Schauspielerin, die unter anderem bekannt war durch den Weihnachtsklassiker "Fröhliche Weihnachten" (1983), am 9. Januar im Alter von 83 Jahren.

Die Charakterdarstellerin begann ihre Karriere am Theater. Dillon spielte unter anderem in der US-amerikanischen Uraufführung am Broadway in "Wer hat Angst vor Virginia Woolf?". Für ihre Leistung erhielt sie eine Tony-Award-Nominierung.

Zweimal für den Oscar nominiert

Ihre Filmkarriere startete sie Ende der 1960er Jahre. Sie war zweimal für den Oscar nominiert: 1978 für Steven Spielbergs (76) Film "Unheimliche Begegnung der dritten Art" und 1981 für "Die Sensationsreporterin". Auch mit den Streifen "Dieses Land ist mein Land" (1976) und "Magnolia" (1999) feierte sie Erfolge. Melinda Dillon war von 1963 bis 1978 mit dem Schauspieler Richard Libertini (1933-2016) verheiratet, mit dem sie einen Sohn hat.