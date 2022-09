Schauspielerin Katharina Gerhardt zeigt sich auf dem "Playboy"-Cover

Schauspielerin Katharina Gerhardt ziert das Cover der Oktober-Ausgabe des "Playboy". Die Ex-Ehefrau von "Hausmeister Krause"-Star Tom Gerhardt will damit eine Botschaft senden: "Du bist niemals zu alt, um dich sexy zu fühlen."

Katharina Gerhardt (43) hat für die Oktober-Ausgabe der Zeitschrift "Playboy" die Hüllen fallen lassen. Damit will die 43-Jährige zeigen: "Du bist niemals zu alt, um dich sexy zu fühlen", sagt die Schauspielerin . "Hör niemals auf zu träumen, und lass dir von niemandem einreden, dass du etwas nicht kannst", fügt die Ex-Ehefrau von "Hausmeister Krause"-Star Tom Gerhardt (64) hinzu.

Mit der Aussage bezieht sie sich nicht nur auf das Fotoshooting für den "Playboy", sondern auch auf ihre Schauspielkarriere. So würde Gerhardt "gerne mal eine Rolle spielen, in der ich an meine Grenzen und darüber hinaus gehe" und "wo du am Ende sagen kannst: Ich habe die Dreharbeiten überlebt". Sie könne sich auch vorstellen, eine "Tatort"-Kommissarin zu verkörpern, "aber eine lustige, die gerne isst, trinkt, lacht und Sex hat", schränkt die 43-Jährige ein. "Das wäre doch mal was Neues." Gerhardt war unter anderem in der Komödie "7 Zwerge - Männer allein im Wald" zu sehen.

Ehe mit Tom Gerhardt war "riesengroße Katastrophe"

Über ihre Ehe mit Tom Gerhardt sagt sie: "Ich war jung und unreif, er war alt und unreif. Zusammen war das eine riesengroße Katastrophe." Das Ex-Paar verstehe sich aber "super" und "viel besser als vorher". Katharina Gerhardt spricht von einem "entspannten und freundschaftlichen Verhältnis".

Die Scheidung im Jahr 2008 war "wahrscheinlich die lustigste und kürzeste, die es jemals gegeben hat", wie sie erzählt. "Wir sind als Kumpels rein und waren danach lecker essen. Wir haben viel gelacht." Die beiden waren seit 2003 verheiratet und trennten sich 2007.

