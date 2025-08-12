Schauspielerin Iris Berben wird 75: Das macht sie zur Modeikone

Sie ist Schauspielerin, Stil-Vorbild und eine der prägenden Persönlichkeiten der deutschen Filmszene. Zum 75. Geburtstag von Iris Berben werfen wir einen Blick auf ihren Weg: Das können wir von ihr über Stil, natürliche Schönheit und ein freies Leben lernen.

Mit über Siebzig steht Iris Berben mehr denn je für Selbstbestimmtheit, Eleganz und innere Stärke. Seit über fünf Jahrzehnten prägt sie die deutsche Film- und Fernsehlandschaft. Sie ist nicht nur eine gefeierte Schauspielerin, sondern längst auch eine feste Größe in der Modewelt. Ihr Look steht für sich: unaufgeregt, klar und immer mit einem Hauch Rock'n'Roll - ein Spiegel ihrer Persönlichkeit, die sich nie in Konventionen pressen ließ. Heute feiert sie ihren 75. Geburtstag.

Zwischen Rebellion und rotem Teppich

Schon früh zeigte sich Berbens Drang nach Unabhängigkeit: Mehrfach flog sie von der Schule, machte kein Abitur, engagierte sich politisch in den 68ern. Gleichzeitig entwickelte sie eine Vorliebe für klare, elegante Mode - ein scheinbarer Widerspruch, der ihren Stil bis heute prägt. In einem Essay über Giorgio Armani, den sie anlässlich seines 90. Geburtstags schrieb, hätte sie sich mit den Worten über den berühmten Modeschöpfer selbst kaum treffender beschreiben können: "Pure, klare, zeitlose Eleganz, die unaufgeregt ist - und trotzdem immer ein Blickfang."

Diese Haltung spiegelt sich in ihrer Garderobe wider: Iris Berben setzt auf Klassiker mit Haltung. Eine Stylistin hat sie übrigens nie engagiert. Lieber sucht sie ihre Outfits selbst aus: "Seinen eigenen Stil muss man sich erarbeiten", sagte sie mehrfach in Interviews. Mode ist für sie Ausdruck von Freiheit - und nicht von Abhängigkeit von Trends.

Ihr Beauty-Geheimnis

Wenn es um das Thema Schönheit geht, steht für Iris Berben fest: Weniger ist mehr - und innere Zufriedenheit spiegelt sich im Äußeren wider. Ihre Beauty-Basics verriet sie der Nachrichtenagentur spot on news einmal im Interview: "Mit zunehmendem Alter habe ich gelernt, dass weniger oft mehr ist. Ich bevorzuge eine leichte Foundation, die Transparenz bietet und Feinheit verleiht, statt stark abzudecken. Auch beim Augen-Make-up setze ich auf eine sanftere Anwendung, welche die natürliche Jugendlichkeit betont. Stattdessen lege ich großen Wert darauf, meine Augenbrauen sorgfältig zu betonen und die Lippen in den richtigen Nuancen hervorzuheben."

Während viele Frauen versuchen, jünger auszusehen, setzt Berben auf Charakter statt Perfektion. Ihre Zähne, die sie nie richten ließ, wurden zum Markenzeichen - weil sie durchgehalten hat. Das macht sie zu einer Inspiration für viele Frauen, die mit dem Älterwerden hadern. Ihre eigene Betrachtungsweise von Schönheit strahlt die Botschaft aus: Vergleicht euch nicht mit anderen, sondern baut eine freundschaftliche Beziehung zu euch selbst auf.

"Ich bin befreundet mit mir"

Was Berben heute an sich besonders schätzt, war ihr mit 30 noch nicht bewusst: die Fähigkeit, sich selbst liebevoll zu begegnen - ohne Angst vor Veränderung. Sie hat gelernt, das Alter nicht als Bedrohung zu sehen, sondern als Geschenk. "Heute kann ich sagen: Ich bin befreundet mit mir", sagte sie spot on news im Mai 2025 bei den Filmfestspielen von Cannes. "Mit der Zeit kann man aufhören, den Maßstäben anderer hinterherzulaufen. Man lernt, seine eigenen zu setzen - ein Leben nach dem Motto 'I am Worth It' frei zu gestalten, fremde Erwartungen loszulassen. Es gibt dieses eine Leben. Und das verdient es, mit Neugier und Mut gelebt zu werden." Alles Gute zum 75. Geburtstag, Iris Berben!