Schauspielerin Freida Pinto und ihr Verlobter erwarten erstes Baby

Die Schauspielerin Freida Pinto ist schwanger! Sie erwartet ihr erstes Kind mit ihrem Verlobten Cory Tran, wie sie nun selbst enthüllt hat.

Freida Pinto (36) und ihr Verlobter Cory Tran werden Eltern. Das . Das Paar veröffentlichte zwei Bilder, auf dem die Schauspielerin bereits mit einem deutlichen Bäuchlein zu sehen ist. "Baby Tran kommt in diesem Herbst", . Es ist das erste Kind für Pinto und den Fotografen, die seit 2019 verlobt sind.

Glückwünsche an eine "wunderschöne Mama"

Zahlreiche Promis beglückwünschen das Paar in den Kommentaren. "Baby Tran!!! Wir lieben dich schon jetzt so sehr", erklärte "Breaking Bad"-Star Aaron Paul (41) unter anderem. Er sei "so glücklich" über diese "wunderschöne Ankündigung". Kate Bosworth (38) gratulierte ebenfalls ihrer Kollegin, die eine "wunderschöne Mama" sei. Weitere Glückwünsche kamen unter anderem von Komikerin und Schauspielerin Chelsea Handler (46), Mandy Moore (37) und Sam Claflin (35).

Im November 2019 veröffentlichte Pinto, die unter anderem aus "Slumdog Millionär" bekannt ist, mehrere Bilder, : "Du, meine Liebe, bist einfach die schönste Schöpfung, die jemals in mein Leben gekommen ist." Zudem wünschte sie ihrem "süßen Verlobten" damals "den glücklichsten Geburtstag". : "Das beste Geburtstagsgeschenk, das ich mir nur wünschen konnte. Verlobte."