Schauspielerin Caroline Frier wird Mutter

Caroline Frier ist schwanger. Das verkündete die Schauspielerin jetzt auf Instagram, wo sie sich mit Babybauch zeigt.

Caroline Frier bei einem Auftritt in Berlin.

Schauspielerin Caroline Frier (38) freut sich auf Nachwuchs. Sie , das sie mit Babybauch zeigt. Die 38-Jährige trägt ein helles, enganliegendes Kleid, mit ihren Händen hält sie ihren Bauch. Zu dem Schnappschuss, der in freier Natur aufgenommen wurde, schreibt sie: "Mama in spe". Viele Promis gratulieren Frier in den Kommentaren zur Schwangerschaft, darunter Ruth Moschner (45), Jochen Schropp (42) oder Janine Kunze (47).

Ende Juni hatte Caroline Frier verkündet, dass sie wieder geheiratet hat. , in denen sie mehrere Fotos vom Tag der Hochzeit veröffentlichte. Die Bilder kommentierte die Schauspielerin damals mit "vor ein paar Wochen". Wie ihr Management "Bunte.de" bestätigte, soll die Hochzeit bereits im Mai in Köln stattgefunden haben. Im Dezember 2020 bestätigte Frier die Scheidung von ihrem ersten Ehemann, Schauspieler Dirk Borchardt (52). Das Paar trennte sich im Sommer 2019.