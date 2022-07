Schauspieler vor Gericht: Kevin Spacey erklärt sich für nicht schuldig

US-Schauspieler Kevin Spacey ist vor einem Londoner Gericht erschienen. Ihm werden sexuelle Übergriffe vorgeworfen. Er erklärte sich für "nicht schuldig".

Vor einem Gericht in London hat sich US-Schauspieler Kevin Spacey (62) für unschuldig erklärt. . Dem 62-Jährigen werden sexuelle Übergriffe vorgeworfen. Spacey erschien am heutigen Donnerstag (14. Juli) persönlich zu der Anhörung vor Gericht. Der zweifache Oscarpreisträger hatte zuvor bereits erklärt, dass er die Anschuldigungen von drei Männern "vehement bestreitet".

Der Prozess soll dem Bericht zufolge im Juni nächsten Jahres beginnen und drei bis vier Wochen dauern. Spacey bleibt auf freiem Fuß, wie der Richter in dem Fall ebenfalls entschieden hat. Eine weitere Anhörung ist laut "Guardian" für Anfang 2023 geplant. Zu den sexuellen Übergriffen, die Spacey vorgeworfen werden, soll es der Anklage zufolge im März 2005 und August 2008 in London sowie im April 2013 in Gloucestershire gekommen sein.

Zahlreiche Anschuldigungen gegen Spacey

Spacey war von 2004 bis 2015 künstlerischer Leiter des Old Vic Theatre in London. Zahlreiche Männer hatten den Schauspieler ab 2017 im Zuge der #MeToo-Debatte beschuldigt, sexuell übergriffig geworden zu sein.

Ende Mai war gegen den Schauspieler in Großbritannien Strafanzeige gestellt worden. Spacey teilte daraufhin über seinen Sprecher mit, dass er, "sobald dies machbar ist, freiwillig in Großbritannien erscheinen und mich gegen diese Vorwürfe verteidigen" werde. Der 62-Jährige sei "zuversichtlich, dass dies meine Unschuld beweisen wird". Grundsätzlich sei er jedoch "enttäuscht über die Entscheidung", dass die Anschuldigungen überhaupt vor einem Gericht in London landen würden.