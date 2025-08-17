Schauspieler Terence Stamp ist im Alter von 87 Jahren gestorben

Er wurde als "Superman"-Bösewicht General Zod weltbekannt: Jetzt ist Terence Stamp verstorben. Der britische Schauspieler starb im Alter von 87 Jahren, wie seine Familie mitteilte.

Der britische Schauspieler Terence Stamp (1938-2025) ist im Alter von 87 Jahren verstorben. Das bestätigte seine Familie . Demnach starb er am Sonntagmorgen, eine Todesursache wurde nicht bekannt gegeben.

"Er hinterlässt ein außergewöhnliches Lebenswerk, sowohl als Schauspieler als auch als Schriftsteller, das Menschen noch viele Jahre berühren wird", heißt es in einem Statement der Familie.

Der in London geborene Stamp galt in den 1960er Jahren als einer der charismatischsten Schauspieler des britischen Kinos. Über sechs Jahrzehnte verkörperte er zahlreiche unvergessene Rollen, wurde besonders durch seine Darstellung des Superschurken General Zod in den "Superman"-Filmen der 1970er und 1980er Jahre weltbekannt.

Sein Talent ging jedoch weit über Blockbuster hinaus: Für sein Filmdebüt als Matrose Billy Budd in Peter Ustinovs "Die Verdammten der Meere" (1962) wurde er für den Oscar als bester Nebendarsteller nominiert und gewann den Golden Globe als bester Nachwuchsdarsteller. Für seine Hauptrolle in "Der Fänger" wurde er beim Filmfestival in Cannes 1965 als bester Darsteller ausgezeichnet.

Zudem war Stamp in Klassikern wie "Die Herrin von Thornhill" (1967), "Staatsanwälte küßt man nicht" (1986), "Wall Street" (1987), dem Kultfilm "Priscilla - Königin der Wüste" (1994) oder auch in "Operation Walküre - Das Stauffenberg-Attentat" (2008) an der Seite von Tom Cruise zu sehen. Zuletzt stand er für den Horror-Thriller "Last Night in Soho" (2021) vor der Kamera.

Keine Kinder, eine kurze Ehe

Terence Stamp hinterlässt keine Kinder. 2002 heiratete er im Alter von 64 zum ersten Mal. 2008 ließ er sich von der 35 Jahre jüngeren Elizabeth O'Rourke wieder scheiden.