Schauspieler Sebastian Deyle freut sich auf sein erstes Kind

Im TV hat er schon viele Rollen verkörpert, nun liegt privat die wohl schönste vor ihm: Schauspieler Sebastian Deyle wird Papa. Via Instagram verkündet er aus dem USA-Urlaub, dass seine Freundin Pia schwanger ist.

Sebastian Deyle besuchte 2024 mit seiner Freundin Pia die Verleihung "Goldene Bild der Frau" in Hamburg.

"Rote Rosen"-Star Sebastian Deyle (47) und seine Lebensgefährtin Pia werden Eltern. Ihr erstes Kind soll Ende Oktober, passend zu Halloween, zur Welt kommen.

"Liebe Grüße von uns 'Dreien'"

Die freudige Nachricht verkündete Deyle mit mehreren Bildern aus dem USA-Urlaub. Zu Aufnahmen des Paares schrieb er: "Übrigens ..." und schickte dann ganz "liebe Grüße von uns 'Dreien'". Dazu postete er ein Bild, auf dem er den Bauch seiner Partnerin umfasst. Im Kommentar machte er noch deutlich, dass er derzeit eine aufregende Zeit erlebt: "Was für ein Abenteuer...und irgendwas sagt mir, dass ist erst der Anfang! Ich freue mich auf jeden einzelnen Tag mit Dir!"

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Wie er zudem im Interview mit "Bild" verraten hat, wird das Kind im Herbst erwartet: "Errechneter Geburtstermin ist momentan der 30. Oktober - es wird also ein Halloween Baby." Das Paar freue sich "riesig" auf den Nachwuchs. "Ich hatte ja schon letztes Jahr gesagt, dass ich mit Pia gerne eine Familie gründen möchte. Natürlich könnten wir beide nicht glücklicher sein, dass es jetzt auch so schnell funktioniert hat, auch wenn ich natürlich schon ein bisschen die Hosen voll hab."

Auch beruflich steht bald etwas Wichtiges an: Die neue Sat.1-Vorabendserie "Frieda - mit Feuer und Flamme", die eigentlich schon für Frühjahr angekündigt war, soll im Herbst endlich starten. Deyle spielt darin die Hauptrolle des Feuerwehrmanns Mirko Renic, der der titelgebenden Intensivkrankenschwester Frieda näherkommt. Von Dezember 2023 bis November 2024 war der Schauspieler als Hauptdarsteller in der ARD-Serie "Rote Rosen" zu sehen. Zuvor spielte er in zahlreichen weiteren Serien wie "Unter uns", "Marienhof" und "Sturm der Liebe" mit.

Seit 2023 ein Paar

Seine Pia soll er schon viele Jahre kennen, aber erst 2023 sollen sie ein Paar geworden sein. Offiziell bestätigte er die Beziehung im November 2023. Während Pia nicht in der Öffentlichkeit steht, hatte Deyle früher Beziehungen mit bekannten Frauen. Bis 2011 war er zweieinhalb Jahre mit Pokerspielerin Sandra Naujoks liiert, danach bis April 2012 mit Model und Moderatorin Rebecca Mir (33).