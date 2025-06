Schauspieler Rob McElhenney beantragt Namensänderung

Rob McElhenneys Nachname sorgte nach Angaben des Schauspielers oft für Verwirrung - deshalb beantragte der 48-Jährige jetzt offiziell die Änderung zu Rob Mac.

Rob McElhenney (48) hat offiziell die Änderung seines Nachnamen beantragt. Wie ein Sprecher nun bestätigte, möchte der Schauspieler künftig im beruflichen Kontext als Rob Mac auftreten. So wolle der "It's Always Sunny in Philadelphia"-Star, dessen Figur in der Sitcom ebenfalls den Namen Mac trägt, Verwirrung über die Aussprache seines Nachnamens vermeiden.

Namensänderung war lange Thema

Bereits im vergangenen Monat sprach der 48-Jährige offen über seine Überlegungen. "Da unser Geschäft und unsere Geschichte sich auf andere Regionen der Welt und andere Sprachen ausdehnen, in denen mein Name noch schwieriger auszusprechen ist, nenne ich mich einfach Rob Mac", sagte er damals und führte weiter aus: "Die Leute nennen mich schon Rob Mac oder Mac, offensichtlich wegen der Fernsehserie. Das macht alles so viel einfacher."

Vor seiner endgültigen Entscheidung fragte er sich, ob eine Namensänderung seinen Vorfahren gegenüber respektlos wäre. Doch Gespräche mit seinen Familienmitgliedern beruhigten ihn - auch sie gaben zu, ihren Nachnamen gern ändern zu wollen.

Der US-amerikanische Schauspieler, Drehbuchautor und Produzent wurde vor allem durch seine Rolle als Mac in "It's Always Sunny in Philadelphia" bekannt, die seit 2005 läuft. Seit 2008 ist er mit seiner Co-Darstellerin Kaitlin Olson (49) verheiratet. Gemeinsam hat das Paar zwei Söhne.