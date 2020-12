Schauspieler Julia Stinshoff und Leander Lichti haben sich getrennt

Im Stillen haben die Schauspieler Julia Stinshoff und Leander Lichti getrennte Wege eingeschlagen - nach fast zehn Jahren Beziehung.

Leander Lichti und Julia Stinshoff bei einer Veranstaltung in Hamburg im Dezember 2018.

Seit 2010 gingen die Schauspieler Julia Stinshoff (45, ) und Leander Lichti (44, ) gemeinsam durchs Leben. Zwillinge krönten das Liebesglück. Nun sprach Stinshoff erstmals über die Trennung, die das Paar ein ganzes Jahr lang aus der Öffentlichkeit heraushielt. "Es gab nicht das eine Ereignis" oder "den einen Grund" für das Scheitern der Beziehung. "Eher mehrere, auch banale Themen, in die wir uns als Paar verrannt hatten."

Schließlich hätten sie sich die Frage gestellt, "ob es in dieser Form noch das Leben ist, das man führen will, oder ob man es nicht noch einmal völlig neu gestalten möchte". Für die gemeinsamen Kinder scheinen die Schauspieler jedoch verbunden zu bleiben, erst recht an Weihnachten. "Heiligabend werden wir auf jeden Fall zu viert verbringen. Die Zwillinge, Leander und ich", erklärte Stinshoff.