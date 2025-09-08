Schauspieler Horst Krause ist tot

Trauer in der deutschen Film- und TV-Welt: Schauspieler Horst Krause ist mit 83 Jahren gestorben. Seine bekannteste Rolle war wohl die des gleichnamigen Polizeihauptmeisters im Brandenburger "Polizeiruf 110".

Schauspielstar Horst Krause (1941-2025) ist tot. Einer Mitteilung zufolge starb er am Freitag im Alter von 83 Jahren. , lebte er zuletzt in einem Seniorenheim in Teltow. Krause gehörte über Jahrzehnte zu den bekanntesten Gesichtern des deutschen Films und Fernsehens. In der ARD-Reihe "Polizeiruf 110" spielte er ab Mitte der 1990er Jahre über 15 Jahre an der Seite von unter anderem Jutta Hoffmann (84) den beliebten Polizeihauptmeister Horst Krause im Brandenburger Ermittlerteam.

Weitere große Auftritte hatte er in Filmen wie "Wir können auch anders ..." (1993), mit dem er seinen Durchbruch feierte, oder "Schultze gets the blues" (2003) sowie in der "Krause"-Filmreihe - darunter "Krauses Fest", "Krauses Hoffnung" und "Krauses Zukunft".

Seit den 1990er Jahren ein TV-Star

Horst Krause hatte von 1964 bis 1967 an der Staatlichen Schauspielschule in Berlin-Schöneweide studiert. Er spielte im Anschluss zunächst Theater und startete in den 1990er Jahren dann seine Karriere in Film und Fernsehen. Er war 1996 unter anderem in Bernd Eichingers Film "Das Mädchen Rosemarie" oder im Zweiteiler "Die Bubi-Scholz-Story" (1998) von Roland Suso Richter zu sehen.

Für "Wir können auch anders ..." gewann Horst Krause den Deutschen Filmpreis als bester Darsteller. Beim Stockholm International Film Festival wurde er 2003 zudem für die Hauptrolle in "Schultze Gets the Blues" als bester Hauptdarsteller ausgezeichnet.