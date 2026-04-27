Der selbsternannte "bayerische Engländer" und Schauspieler Francis Fulton-Smith ("Der Medicus 2") feiert seinen Runden mit zahlreichen prominenten Freunden, Familie - und seiner Liebsten im Münchner Werksviertel.

Charity-Sause zum 60. hoch über den Dächern der Stadt: Schauspieler Francis Fulton-Smith (u. a. "Derrick", "Das Traumschiff") zelebrierte am Samstagabend mit rund 150 illustren Gästen aus Politik, Wirtschaft, Film und Medien seinen runden Geburtstag im Upside East im Werksviertel.

Dresscode: elegante Abendkleidung, Motto: Spenden statt Schenken - und zwar zugunsten DKMS, Lichtblick e.V. und der Haunerschen Kinderkrebsklinik. "Ich habe in meinem Adressbuch gestöbert, welche Menschen mir wichtig sind und wen ich an meinem heutigen Tag um mich haben möchte", sagte der TV- und Kinostar.

Zum Geburtstag: So überrascht Lebensgefährtin Salomea (31) ihren Francis

Lebensgefährtin Salomea (31) - die beiden haben sich vor vier Jahren via Instagram kennengelernt - hat ihrem Liebsten eine Geburtstagstorte gebacken und ihn mit einem Frühstück überrascht. Auf die Frage nach Hochzeitsplänen antwortete Fulton-Smith: "Salomea und ich sind sehr glücklich! Aber eins nach dem anderen, jetzt wird erst mal der Geburtstag gefeiert."

Mit dabei: Sportmoderator Marcel Reif mit Ehefrau Marion Kiechle, Justizminister Georg Eisenreich, Unternehmerin Judith Williams mit neuer kürzerer Frühlingsfrisur, und Ehemann Klaus-Alexander Stecher, Schauspielerin Sophie Wepper mit Ehemann David Meister, Charity-Queen Saskia Greipl-Kostantinidis mit Ehemann Stavros Kostantinidis, Süßwaren-Unternehmer Hermann Bühlbecker (Lambertz) und natürlich Dave Kaufmann und Erol Sander, die später mit dem Geburtstagskind als "Gentlemen Forever" zwei Songs zum Besten gaben.

Alexander Klaus Stecher und Judith Williams sind auch unter den Gästen des Schauspielers. © Michael Tinnefeld/API

Fulton-Smith: "Man ist nicht alt, aber vielleicht ein bisschen teurer in der Wartung"

In seiner Ansprache - eine rührende Hommage an Eltern und Freunde - verriet der Münchner, der sich als "bayerischer Engländer" bezeichnet: "Als ich jung war, klang 60 wie ein medizinischer Befund. Heute weiß ich: Es ist eher ein Upgrade! Man ist nicht alt, aber vielleicht ein bisschen teurer in der Wartung und charakterstark."

Schauspiel-Kollegin Sophie Wepper. © Michael Tinnefeld/API

Wenn er sich so umblicke, sehe er vor allem eins: "Gesichter, Geschichten und Menschen, die mein Leben reicher gemacht haben. Ich beginne dort, wo alles begann, nämlich bei meinen Eltern. Ihr habt mir etwas gegeben, das man weder kaufen noch spielen kann, nämlich Haltung! Nicht Perfektion, nicht Ideologie, sondern Werte, Anstand, Humor und die Fähigkeit, nach Niederlagen wieder aufzustehen."

Zum Geburtstag habe er sich keine Geschenke gewünscht, sondern Spenden "für Menschen, die nicht so viel Glück im Leben haben".