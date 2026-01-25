Schampus und Glamour beim Deutschen Filmball: Branche feiert sich selbst

Am Samstagabend wurde in München der 50. Deutsche Filmball gefeiert. Bei eisigen Minustemperaturen bibberten sich die geladenen Promi-Gäste über den roten Teppich. Neben all dem pompösen Luxus sprachen die VIPs auch über die Sparmaßnahmen in der Branche.

Es war eins der glanzvollsten Promi-Events des noch jungen Jahres 2026: der Deutsche Filmball im Hotel Bayerischer Hof. Die Gästeliste konnte sich sehen lassen, denn (fast) alles, was Rang und Namen in der Filmindustrie hat, war gekommen. Doch bevor es in den festlich geschmückten Ballsaal ging, mussten sich die VIPs einer zittrigen Herausforderung stellen.

Obwohl der rote Teppich mit einem XXL-Pavillon vor eisigem Wind geschützt wurde, zitterten sich die Gäste durch das Blitzlichtgewitter. Bei Minustemperaturen wurde kurz für die Fotografen posiert, schnell ein paar Interviews gegeben und dann gings ab ins Warme. Im Foyer wurde erstmal mit Champagner angestoßen, bis pünktlich um 19 Uhr der Festsaal geöffnet wurde.

Moderatorin Nina Eichinger: "Mein Vater hat hier schon aus Schuhen getrunken"

Heuer stand ein besonderes Jubiläum auf dem Programm, denn der Deutsche Filmball wurde zum 50. Mal gefeiert. Was macht dieses Event so besonders? "Ich kenne es tatsächlich seit meinen Kindheitstagen", sagte Nina Eichinger der AZ. Die Tochter des verstorbenen Filmproduzenten Bernd Eichinger führte zusammen mit Steven Gätjen als Moderatorin durch den Abend. "Das Besondere daran ist, dass, obwohl jeder so aufgestylt ist, alles möglich ist. Mein Vater hat hier schon aus Schuhen getrunken, Leute tanzen auf den Tischen – es ist einfach sehr frei."

Uschi Glas findet: Der Deutsche Filmball gehört einfach nach München

Der Deutsche Filmball gehört seit jeher zu München. Dennoch gab es 2023 Gerüchte, das Event würde nach Berlin verlegt werden – ein No-Go für die Münchner Filmbranche, wie auch Uschi Glas am Samstagabend betonte: "Ich finde, der Münchner Ball ist ganz was Tolles. Der ist gemütlich, das traditionelle Weißwurstessen um Mitternacht ist toll. Ich finde, der Filmball in München hat einen ganz besonderen Flair – in Berlin wäre das ganz anders."

Thomas Sabo feierte an dem Abend ausgelassen mit Partnerin Rita Danilov. Der Schmuckunternehmer freute sich darüber, viele bekannte Gesichter wiederzusehen. Auch für ihn ist der Deutsche Filmball unzertrennlich mit München verbunden, wie er der AZ sagte: "Hier ist es doch viel interessanter, alle sind so herzlich. Der Deutsche Filmball gehört einfach nach München."

Auch in der Filmbranche muss gespart werden

Obwohl sich das Event mit Prunk und Glamour präsentierte, ist die Situation in der deutschen Filmbranche aktuell schwierig. Wie überall muss auch hier gespart werden. "Wir befinden uns in ganz schwierigen Zeiten", erklärte Nina Eichinger dazu. "Ich wünsche mir von der Politik, dass sie eine klare, lösungsorientierte Richtung einschlagen."

Schauspieler Hanno Koffler sprach mit der AZ ebenfalls über große Herausforderungen für die Branche: "Ich bin relativ privilegiert, wie ich hier in meinem Smoking beim Deutschen Filmball stehe. Aber es gibt so viele extrem talentierte Schauspieler, die wahnsinnig was auf dem Kasten haben und einfach nicht reinkommen und es sehr schwer haben." Dennoch glaube er daran, dass sich gute Geschichten und talentierte Künstler durchsetzen können.

Martin Krug: "Uns geht es nicht so schlecht, wie wir immer tun"

Filmproduzent Martin Krug sieht die Situation der deutschen Filmwelt nicht ganz so düster. "Gespart wird überall, aber es kommen auch amerikanische Produktionen nach Deutschland, um hier zu produzieren", betonte er im AZ-Gespräch. "Wir sehen ja, dass talentierte Leute wie Christoph Waltz oder Emilio Sakraya auch im Ausland Fuß gefasst haben. Auch meine Tochter [Schauspielerin Lilly Krug, d.R.] lebt in Los Angeles und dreht amerikanische Filme. Es wird zwar gespart, aber uns geht es nicht so schlecht, wie wir immer tun."

Die Stimmung am Abend war dennoch ausgelassen. So wirbelte "Sat.1 Frühstücksfernsehen"-Moderator Daniel Boschmann mit Schauspielerin Josefine Preuß übers Parkett und Andrea Kaiser schnappte sich Evelyn Burdecki als Tanzpartnerin. Moritz Bleibtreu feierte mit Kollegin Heike Makatsch, während Florian David Fitz gemütlich mit Elyas M'Barek anstieß.

