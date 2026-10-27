Gastronom Michael Wilhelmer wurde bei einem Clubbesuch lebensgefährlich am Hals verletzt und musste notoperiert werden. Jetzt meldet er sich zu Wort. Auch privat gibt es Neuigkeiten: Der Wasen-Wirt bestätigt die Trennung von seiner Frau Daniela.

Schampus-Glas-Attacke auf Michael Wilhelmer. Am Wochenende soll ein Mann ihm ein zerbrochenes Champagnerglas in den Hals gestoßen haben, berichtet "Bild". Dabei wurde die Hauptschlagader verletzt, bestätigt Wilhelmers Noch-Ehefrau Daniela.

Michael Wilhelmer verlor Bewusstsein nach Attacke mit zerbrochenem Champagnerglas

Ein Helfer habe die verletzte Ader zugedrückt und damit möglicherweise sein Leben gerettet. Rettungskräfte brachten den bewusstlosen Gastronomen in die Uniklinik Freiburg, wo er notoperiert wurde.

Mittlerweile konnte Wilhelmer die Klinik wieder verlassen. Am Montag meldete er sich selbst auf Instagram zu Wort. Mit Humor blickte Wilhelmer auf den unerwarteten Krankenhausaufenthalt zurück: "Kaum verlasse ich mal die württembergische Heimat, um in Freiburg Fußball zu schauen, sehe ich stattdessen unverhofft Sternchen und lande im Krankenhaus." Zugleich bedankte er sich für die Anteilnahme und lobte die Polizei: "Vielen Dank für die lieben Nachfragen, mir geht es gut! Und alles andere regelt die tolle Freiburger Polizei, die ruckzuck vor Ort war. Danke dafür." Noch ist unklar, wer hinter der Attacke steckt.

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In seinem Beitrag ging Wilhelmer auch auf seine private Situation ein: "Ich frühstücke bekanntermaßen seit einiger Zeit alleine." Damit bestätigt der Promi-Gastronom die Trennung von Ehefrau Daniela. Nach 27 gemeinsamen Jahren hätten sich beide zunehmend in unterschiedliche Richtungen entwickelt. Dem schwäbischen Nachrichtenportal "EchtStuttgart" sagte er: "Es war an der Zeit. Wir haben beide erkannt, dass wir ohne einander glücklicher sind als miteinander."

Trennung nach fast 30 gemeinsamen Jahren: Daniela und Michael Wilhelmer © BrauerPhotos

Michael Wilhelmer ist in der Gastronomie eine bekannte Größe. Der Stuttgarter betreibt die Wilhelmer's SchwabenWelt auf dem Cannstatter Wasen und war auch in München aktiv: In den Fünf Höfen führte er einst das Armani-Caffè. Mit seinen Restaurants (u.a. Stuttgarter Promi-Hotspot Amici) und exklusiven Veranstaltungen bewirtet er regelmäßig prominente Gäste.