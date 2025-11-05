Auf ihrer Miami-Reise hatte sich Cathy Hummels ein ganz besonderes Erlebnis in den Kopf gesetzt. Das war der Influencerin sogar eine kleine Lüge wert, wie sie offen zugibt.

Cathy Hummels (37) weilt derzeit in Miami und lässt es sich in dem US-Küstenstaat gut gehen. Ihren Appetit auf Meeresfrüchte wollte die Influencerin am Dienstag (4. November) in einem traditionsreichen Restaurant stillen. Doch um einen der begehrten Außensitzplätze zu bekommen, musste sich die 37-Jährige einer kleinen Notlüge bedienen. Ob sie damit erfolgreich war?

Cathy Hummels in Miami: "Super leckeres Seafood"

In ihrer Instagram-Story erklärte Cathy Hummels freudig, mit einem guten Freund eine Fahrradtour durch Miami zu unternehmen: "Wir fahren jetzt [in ein ganz altes Traditionshaus], kann man sagen." Im "Smith & Wollensky Dinner Steak House" wollte die 37-Jährige ordentlich reinhauen: "Da gibts super leckeres Seafood. [...] Wir bestellen auf jeden Fall einen Seafood-Tower, oder? Und es gibt Rosenkohl, ich liebe Rosenkohl. Dann gucken wir mal."

Kulinarisch scheint in diesem Lokal jedenfalls einiges geboten zu sein: "Rosenkohl, Truffle-Fries… Wir haben was vor", hieß es in Hummels' Story weiter. Kurze Zeit später teilte die 37-Jährige Aufnahmen, die stutzig machten: Restaurantmitarbeiter sangen darin das Lied "Happy Birthday" und servierten ihr einen Schokoladenkuchen. Was hatte es damit auf sich?

Cathy Hummels freute sich in Miami über eine Geburtstagsüberraschung. Doch die Influencerin wurde eigentlich im Januar geboren. © Instagram/cathyhummels

Cathy Hummels mit kleiner Notlüge: "Manchmal muss man schwindeln"

In einer weiteren Story klärte Cathy Hummels darüber auf, was wirklich hinter dem Ständchen steckte: "Ich habe natürlich nicht Geburtstag. Aber wir waren heute ein bisschen sneaky." Die Influencerin hatte nämlich darauf gebaut, einen Sitzplatz im Außenbereich des Restaurants zu ergattern: "Deswegen haben wir geschwindelt und gesagt, ich habe Geburtstag."

Mit ihrer kleinen Flunkerei konnte sich Cathy Hummels keinen Vorteil erschleichen. © Instagram/cathyhummels

Doch Cathy Hummels gibt zu, an diesem Vorhaben gescheitert zu sein: "Es hat leider nicht geklappt, dass wir einen Platz draußen bekommen haben, obwohl es echt nicht voll ist." Doch die kleine Lüge habe sich dennoch für die 37-Jährige gelohnt: "Dafür haben wir einen mega Schokoladenkuchen bekommen. [...] Manchmal muss man schwindeln. Nur so ein bisschen."