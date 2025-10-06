Schaden in Millionenhöhe: Ehemaliges Thurn-und-Taxis-Schloss durch Feuer zerstört

In der Nacht von Sonntag auf Montag hat es nahe Regensburg ein Feuer in dem Jagdschloss Thiergarten gegeben. Das Anwesen, das früher der Familie Thurn und Taxis gehörte, wurde dabei zerstört.

Im ehemaligen Jagdschloss Thiergarten, das früher der Familie Thurn und Taxis gehörte, ist ein Feuer ausgebrochen. (Symbolbild)

Plötzlich stand alles in Flammen: In der Nacht auf Montag ist das Jagdschloss Thiergarten gegen 0.30 Uhr komplett abgebrannt. Die Einsatzkräfte vor Ort gehen von einem Schaden in Millionenhöhe aus. Das Gebäude nahe Donaustauf – ein früheres Jagdschloss der Familie von Thurn und Taxis – wurde als Clubhaus und Restaurant genutzt.

Die Brandursache ist bislang unklar. Das Schloss wurde demnach vollständig zerstört. Da das Gebäude unbewohnt war, gab es keine Verletzten. Die Brandermittler sollen nun die Ursache klären.

"Wir werden zeitnah mit einem Zeugenaufruf herausgehen. Der Schaden liegt derzeit in einem niedrigen siebenstelligen Eurobereich, kann sich aber natürlich nach Sichtung noch nach oben verändern", sagt eine Polizeisprecherin zu "Bild". So sah das Schloss vor dem Feuer aus:

Das Schloss wurde Ende des 19. Jahrhunderts neu gebaut. Die Familie von Thurn und Taxis stellte es dem Golfclub später als Clubhaus zur Verfügung.

Brand in altem Thurn-und-Taxis-Schloss: Feuerwehr ist noch im Einsatz

Um das Feuer unter Kontrolle zu bringen, wurden in der Nacht von der Feuerwehr kilometerlange Schlauchleitungen zum Schloss verlegt – das Jagdschloss Thiergarten befindet sich in einem abgelegenen Gebiet. Es gab aber auch Glück im Unglück, denn bei dem Brand wurde niemand verletzt. Die Löscharbeiten sollen noch bis in die Mittagsstunden andauern.