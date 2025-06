Scarlett Johansson und Colin Jost: Im Partnerlook zur Filmpremiere

Scarlett Johansson hat bei der Premiere von "Jurassic World: Die Wiedergeburt" in New York Unterstützung von Colin Jost erhalten. Das Ehepaar erschien in aufeinander abgestimmten Outfits auf dem roten Teppich.

(hub/spot) | 24. Juni 2025 - 11:01 Uhr

Scarlett Johansson und Colin Jost in aufeinander abgestimmten Outfits bei der Premiere von "Jurassic World: Die Wiedergeburt" in New York. © imago/Cover-Images

Scarlett Johansson (40) hat zur New Yorker Premiere ihres neuen Films "Jurassic World: Die Wiedergeburt" ihren Ehemann mitgebracht. Colin Jost (42) schritt gemeinsam mit der Schauspielerin über den roten Teppich. Die beiden hielten dabei Händchen und warfen sich verliebte Blicke zu, als sie für die Fotografen posierten. Das Ehepaar erscheint im weißen Partner-Look Sowohl Scarlett Johansson als auch Colin Jost zeigten sich bei dem Event in komplett weißen Outfits. Die 40-Jährige erschien in einem tief ausgeschnittenen weißen Trägerkleid, dessen unterer Teil mit Rüschen verziert war. Ihr Ehemann trug ein weißes Hemd unter einem ebenfalls weißen Anzug und kombinierte dazu passende helle Sneaker. Während das Ehepaar die Premiere des Films, der kommende Woche in die Kinos kommt, zu zweit feierte, durften Scarlett Johanssons Kinder bei den Dreharbeiten zu "Jurassic World: Die Wiedergeburt" offenbar Hollywood-Luft schnuppern. Ihr Sohn Cosmo (3) und ihre Tochter Rose (10), die sie mit ihrem Ex-Mann Romain Dauriac bekam, waren zeitweise vor Ort, , allerdings sei dies eine Ausnahme gewesen. "Als wir 'Jurassic World' drehten, war das im Sommer, also konnte ich meine Familie zu vielen tollen Drehorten mitnehmen." Scarlett Johansson ist zum dritten Mal verheiratet Mit "Saturday Night Live"-Star Colin Jost ist Scarlett Johansson seit 2017 liiert. Zwei Jahre später verlobte sich das Paar, die Hochzeit fand im Oktober 2020 in New York statt. Der gemeinsame Sohn erblickte im August 2021 das Licht der Welt. Für die Schauspielerin ist es bereits die dritte Ehe. Johansson war von 2008 bis 2011 mit ihrem Schauspielkollegen Ryan Reynolds (48) verheiratet. 2014 gab sie dem französischen Geschäftsmann Romain Dauriac das Jawort, im gleichen Jahr kam die gemeinsame Tochter zur Welt. Die Scheidung folgte 2017. Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Agentur spot on news. Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de