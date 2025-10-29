"Sat.1 Frühstücksfernsehen"-Star Alina Merkau fand nach Schicksalsschlag neuen Mut: "Ich habe es überlebt"

Alina Merkau versprüht im "Sat.1-Frühstücksfernsehen" stets gute Laune und gilt als echter Sonnenschein. Doch auch im Leben der 39-Jährigen gab es schon herausfordernde Zeiten. In einem Interview spricht Merkau nun über einen schweren Schicksalsschlag – und was sie daraus mitgenommen hat.

Alina Merkau (39) und Ehemann Rael Hoffmann haben sich einen großen Traum erfüllt: Das Paar ist vor wenigen Wochen mit den beiden gemeinsamen Kindern nach Ibiza ausgewandert. Ein Jahr lang möchte die Familie fest auf der Urlaubsinsel leben. Ein mutiger Schritt, der die Eheleute einiges an Planung, Nerven und vor allem Mut gekostet hat. Wo sie genau diesen Mut fand, erklärt der "Frühstücksfernsehen"-Star nun in einem Interview.

Alina Merkau über Tod von Vater: "Das Schlimmste ist passiert"

Im Interview mit gewährt Alina Merkau Einblicke in ihr neues Leben auf Ibiza. Die 39-Jährige verrät, sich für diese Zeit ein besonderes Mindset zugelegt zu haben: "Mein Ziel ist es, mal kein Ziel zu haben. Planlos zu sein. Seit dem Tod meines Papas vor sechs Jahren denke ich anders über das Leben."

Die Blondine erzählt von dieser herausfordernden Zeit: "Ich war noch sehr jung, hatte gerade unsere Tochter bekommen, als ich erfuhr, dass er Krebs hat. Leider blieb uns nur noch ein halbes Jahr und ich habe ihn begleiten können." Alina Merkau wurde durch diese Erfahrung stark geprägt: "Seitdem lebe ich mehr im Jetzt und viel angstfreier. Das Schlimmste ist passiert und ich habe es überlebt. Heute gehe ich anders an Themen ran. Spontaner. Mutiger."

Alina Merkau und Ehemann Rael Hoffmann erfüllten sich gemeinsam den Ibiza-Traum. Den Mut dazu fand die 39-Jährige nach dem Tod ihres Vaters. © imago/eventfoto54

Alina Merkau über Ehemann: "Zusammenhalt noch stärker"

Die Moderatorin vom "Sat.1-Frühstücksfernsehen" spricht in dem Interview auch darüber, wie sich der Umzug auf ihre Beziehung ausgewirkt hat: "Wir wachsen noch enger zusammen. Wir haben schon in Berlin viel gemeinsam unternommen, aber der Mut, etwas völlig Neues zu wagen, gemeinsame neue Ziele zu erreichen – auch wenn es Momente gibt, in denen wir gerade total angespannt sind – macht den Zusammenhalt noch stärker."

Woraufhin ihr Ehemann Rael nur zustimmen kann: "Wir waren vorher ein Liebespaar und sind es jetzt. Aber als Paar in eine Richtung zu wachsen, mehr noch als ganze Familie, ist großartig. Das Wichtigste ist Kommunikation. Wir reden unheimlich viel und haben mit den Kindern jeden Sonntag einen Family-Check." Ihre Arbeit beim "Frühstücksfernsehen" hat Alina Merkau im Übrigen nicht niedergelegt: Die Blondine tritt regelmäßig die Reise nach Berlin an.